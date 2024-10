Il Comune di Apricena si prepara ad accogliere una settimana di eventi culturali e storici in occasione della rievocazione “Alla corte di Federico II”.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 7 al 13 ottobre 2024, propone un ricco calendario di attività pensate per tutte le fasce di età. I partecipanti potranno immergersi in laboratori, conferenze, giochi medievali e spettacoli dal vivo, culminando con il grande corteo storico dedicato all’Imperatore Federico II, una figura centrale nella storia della regione.

Le manifestazioni si terranno in diversi luoghi simbolo della città, tra cui il Palazzo della Cultura e Piazza Federico II. Saranno coinvolte le contrade di Castel Pagano, San Giovanni in Piano e Tratturo Imperatore, che si sfideranno in giochi e tornei ispirati al Medioevo. Le attività, rivolte sia ad adulti che a bambini, includeranno laboratori di lettura e artistici che permetteranno di approfondire il Medioevo e la vita di Federico II. Tra i momenti di maggior rilievo spiccano il convegno di martedì 8 ottobre, intitolato “La Crociata pacifica di Federico II: relazioni tra Cristiani e Musulmani nel 1200 d.C.”, con la partecipazione dello storico Marcello Pacifico, e la presentazione del libro “L’epigrafe della Torre dell’Orologio di Apricena” di Antonio Clima, prevista per mercoledì 9 ottobre.

L’evento ha l’obiettivo non solo di far rivivere il passato con accuratezza storica, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza e comunità degli abitanti di Apricena, celebrando l’importante patrimonio culturale della città.

Carmine Contaldi, Presidente del Comitato organizzativo, ha affermato: “Questa rievocazione è un’opportunità per far conoscere la figura di Federico II e il suo legame con il nostro territorio, coinvolgendo i cittadini in iniziative che valorizzano la nostra storia e identità”.

Anche il Sindaco di Apricena, Ing. Antonio Potenza, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando quanto sia fondamentale per la promozione del comune e del suo patrimonio: “La nostra città possiede una storia straordinaria che deve essere tramandata alle nuove generazioni. La rievocazione di Federico II offre un’occasione unica per farlo, coinvolgendo persone di ogni età in un’esperienza educativa e coinvolgente”.

La manifestazione si concluderà domenica 13 ottobre con il grande corteo storico, che vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da tutta la regione, per celebrare la ricca eredità federiciana di Apricena.

Programma sintetico della settimana:

Lunedì 7 ottobre: Laboratori di lettura per bambini su Federico II (Palazzo della Cultura)

Martedì 8 ottobre: Convegno su “La Crociata pacifica di Federico II” (Palazzo della Cultura)

Mercoledì 9 ottobre: Presentazione del libro di Antonio Clima e convegno (Palazzo della Cultura)

Giovedì 10 ottobre: Laboratori artistici per bambini (Palazzo della Cultura)

Venerdì 11 ottobre: Giochi medievali delle contrade (Piazza Federico II)

Sabato 12 ottobre: Torneo di scacchi e partita di scacchi viventi (Piazza Federico II)

Domenica 13 ottobre: Corteo storico federiciano (per le vie del centro)

L’evento è promosso dal Comune di Apricena in collaborazione con varie associazioni culturali e gruppi storici, tra cui Puer Apuliae Lucera, Gruppo Florentinum di Torremaggiore, Millennio, Gruppo Storico Polifunzionale di Altamura, e molte altre.