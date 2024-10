Lunedì 7 ottobre 2024 sarà una data indimenticabile per Angela e Grazia Casamassima, le due sorelle che hanno dato alla luce i loro bambini presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Angela ha avuto una femminuccia, mentre Grazia ha dato alla luce un maschietto. Si tratta di una giornata memorabile anche per il personale dell’ospedale, che ha commentato: “Non è mai accaduta una cosa del genere”.

Ma le coincidenze non finiscono qui. Oltre a condividere la stessa giornata e lo stesso ospedale, le due mamme hanno anche partorito nello stesso reparto e nella stessa stanza, identificata con il numero 12.

Matilde, la figlia di Angela e Mimmo, è nata alle 9:49. Angela, nata nel 1984 e residente a Binetto, festeggia così la nascita del suo secondo figlio, dopo la primogenita nata nel settembre 2021. Poche ore dopo, alle 18:39, è arrivato Giovanni, il figlio di Grazia e Pasquale. Grazia, nata nel 1994 e residente a Toritto, ha vissuto il suo primo parto, che è avvenuto in modo naturale nel pomeriggio.

Lo riporta TGCOM24.