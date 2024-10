Cambio alla questura di Foggia: arriva il dott. Alfredo D’Agostino

Foggia si prepara a un cambio significativo alla guida della Questura, con il dott. Ferdinando Rossi che sta per concludere il suo mandato, iniziato nell’aprile del 2022. Dal prossimo 16 ottobre, Rossi sarà trasferito agli uffici dirigenziali dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un ente fondamentale nella lotta contro le mafie e la criminalità organizzata in Italia. Lo riporta ANTENNASUD.