Cerignola. Questa mattina sono riprese intensamente le ricerche di Gennaro Fiscarelli, un 32enne di Cerignola con precedenti penali, scomparso da sabato scorso. Le operazioni coinvolgono le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno scandagliando le campagne della cittadina foggiana, concentrando le attenzioni su anfratti e pozzi, in cerca di indizi che possano chiarire la situazione.

Le ricerche hanno preso una piega inaspettata nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stata rinvenuta l’auto dell’uomo, una Fiat Bravo color amaranto, completamente carbonizzata. Il veicolo è stato trovato in contrada Scarafone, in una zona di campagna a pochi chilometri dal centro abitato. A pochi metri dalla vettura, gli investigatori hanno anche rinvenuto il telefono cellulare di Fiscarelli, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire gli eventi che hanno preceduto la sua scomparsa.

Secondo quanto emerso fino ad ora, la sera di sabato, Gennaro Fiscarelli era uscito con un amico, il quale ha già fornito la sua testimonianza agli investigatori. I due amici hanno partecipato insieme alla Notte dello Sport, un evento che si svolgeva a Cerignola, e hanno trascorso la serata fino a tarda ora. Tuttavia, dopo aver salutato il suo amico, Fiscarelli ha fatto perdere le sue tracce, dando inizio a un preoccupante mistero.

La madre di Fiscarelli, preoccupata per l’assenza prolungata del figlio, si è recata dai carabinieri all’alba di lunedì mattina per denunciarne la scomparsa. Da quel momento, è scattato un piano di ricerche che coinvolge tutte le forze di polizia locali, con un imponente dispiegamento di mezzi e uomini, per tentare di ritrovare il giovane.

Gli investigatori stanno al momento esaminando tutte le piste, comprese quelle che potrebbero suggerire un allontanamento volontario o una messinscena. Nonostante i precedenti penali di Fiscarelli, al momento non emergono evidenze che possano collegarlo alla criminalità organizzata, un elemento che potrebbe rendere più complessa la situazione.

La comunità di Cerignola è scossa dalla notizia della scomparsa di Fiscarelli. Gli abitanti stanno seguendo con apprensione le notizie relative alle ricerche, sperando in un esito positivo. I familiari, in particolare la madre, hanno lanciato appelli per chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento del giovane, invitando a contattare le autorità.

Le ricerche si concentrano principalmente nelle aree circostanti il luogo in cui è stata rinvenuta l’auto, ma non si esclude la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Gli agenti di polizia, coadiuvati dai vigili del fuoco, stanno esaminando attentamente ogni possibile indizio, inclusi i registri delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze e i possibili avvistamenti di Fiscarelli da parte di testimoni.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa. Le forze dell’ordine invitano chiunque possa fornire informazioni a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità in queste fasi delicate delle indagini.

La situazione rimane critica, e le speranze di ritrovare Gennaro Fiscarelli vivo e in buona salute si affievoliscono con il passare delle ore. La comunità è in attesa di aggiornamenti, mentre le ricerche continuano senza sosta. Gli investigatori sono determinati a scoprire la verità e a portare chiarezza su questo mistero che ha colpito Cerignola, un paese solitamente tranquillo e sicuro.

La scomparsa di Fiscarelli non solo ha destato preoccupazione tra i familiari e gli amici, ma ha anche sollevato interrogativi più ampi su sicurezza e criminalità nella zona. Le forze dell’ordine sono attivamente coinvolte nel chiarire ogni aspetto di questa vicenda, con la speranza di riportare a casa Gennaro, e di far luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica.

Lo riporta l’Ansa.

