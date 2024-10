Il Manfredonia Calcio è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Franco Cinque, decisione che ha scosso l’ambiente della squadra pugliese. Il direttore sportivo Livio Scuotto avrebbe già individuato un nome di spicco per guidare la squadra nella difficile stagione in corso: Giovanni Bucaro, ex allenatore di Juventus Primavera, Monopoli, Avellino e Pescara, nonché già alla guida del Manfredonia nella stagione 2008-2010.

Secondo le ultime notizie, il club ha presentato un’offerta ufficiale a Bucaro, che ha già dimostrato di avere un’ottima esperienza e un buon curriculum, con la capacità di gestire squadre in diverse categorie. La sua conoscenza del campionato e della realtà pugliese potrebbe essere un fattore determinante per il rilancio del Manfredonia, attualmente in una situazione difficile e alla ricerca di una nuova identità.

Giovanni Bucaro ha iniziato la sua carriera di allenatore con la Juventus Primavera, dove ha potuto lavorare con molti giovani talenti, prima di passare a realtà come Monopoli e Pescara, dove ha dimostrato le sue capacità di motivatore e stratega. La sua esperienza nel Manfredonia tra il 2008 e il 2010, sebbene datata, gli ha permesso di conoscere bene la piazza e l’ambiente, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per un ritorno positivo.