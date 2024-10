fanpage. “ Irfan Muhaned Rana, 37enne di origine pakistana, avrebbe pronunciato queste parole al telefono con la sua ex fidanzata: ‘Ho visto tua madre, è qui con altre persone ‘. La conversazione sarebbe avvenuta dopo che l’uomo aveva già ucciso la madre della donna, Letizia Girolami, psicoterapeuta romana di 72 anni. Secondo gli inquirenti, Rana avrebbe parlato con la sua ex dopo il delitto, avvenuto sabato pomeriggio nelle campagne di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. L’uomo ha confessato il crimine dopo essere stato fermato dai carabinieri.