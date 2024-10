Lisa e Clara Stoico: la storia delle due sorelle calciatrici

Lisa è stata la prima a scoprire la sua passione per il calcio. Fin dall’inizio, ha dimostrato un talento naturale e una grande determinazione che l’hanno portata a brillare nelle varie squadre in cui ha giocato. Attualmente, gioca come esterno destro nella formazione Primavera della Sampdoria Women, e nonostante la sua breve carriera calcistica, ha già ottenuto alcuni successi e ha segnato diversi gol. “Ogni partita è un’opportunità per mostrare quanto ho lavorato duramente,” afferma con entusiasmo.

Clara, ispirata dalla sorella, ha iniziato a giocare a calcio seguendo le sue orme. Giocando nel campionato regionale Veneto come esterno destro per la Virtus Verona, ha subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per eccellere. Con un gioco incisivo e una notevole abilità nel segnare, anche Clara si è guadagnata la reputazione di bomber della sua squadra. “Quando segno, mi sento come se continuassi il lavoro di Lisa,” racconta con un sorriso.

Le domeniche delle sorelle Stoico sono dedicate esclusivamente al calcio. Nonostante i diversi campionati e le distanze, il loro entusiasmo le avvicina. Al mattino, si preparano con attenzione, pronte per le rispettive partite, mantenendosi sempre aggiornate sugli sviluppi dell’altra. “Seguiamo i risultati delle nostre squadre e ci scambiamo messaggi per motivarci,” spiega Lisa. Questo scambio di energie è fondamentale, trasformando la competizione in un’opportunità per crescere e migliorare.

Anche se le settimane possono sembrare lunghe e piene di distanza, il calcio è il filo conduttore che le unisce. “Durante la settimana, potremmo sentirci lontane, ma sapere che ci ritroveremo la domenica in campo rende tutto più speciale,” afferma Lisa. Entrambe hanno una predilezione per il gol, e giocare nello stesso ruolo le rende ancor più simili. Questa sinergia le motiva a dare il massimo, sia per se stesse che per le loro squadre.

La storia di Lisa e Clara Stoico è un bellissimo esempio di come il calcio possa creare legami indissolubili. Con il loro talento e la loro passione, queste due sorelle stanno dimostrando che la vera forza del gioco risiede nel sostegno reciproco. In campo e nella vita, la loro avventura continua, una partita alla volta, con tanti sogni da realizzare.

