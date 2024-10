Manfredonia. Avviso Pubblico per l’accesso a contributi economici per le famiglie numerose

L’Ambito Territoriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta, in attuazione del Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023, comunica l’apertura dell’Avviso Pubblico per l’accesso a contributi economici destinati alle famiglie numerose, con almeno tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni.

L’avviso si pone l’obiettivo di sostenere le spese quotidiane delle famiglie numerose, come spese mediche, attività sportive e culturali, e servizi scolastici e comunitari. Sono previsti, inoltre, agevolazioni fiscali e rimborsi per spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Potranno essere rimborsabili le spese sostenute a partire dal 1° Settembre 2024 e fino al 31 Dicembre 2024.

Chi può fare domanda? Sono ammissibili i nuclei familiari, anche monogenitoriali, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale, con un ISEE non superiore a 25.000,00 euro. La presentazione delle domande avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. È necessario compilare il Modulo A, disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali di ciascun Comune e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito.

Scadenza per la presentazione della domanda. Le domande potranno essere presentate entro il 30 novembre 2024, presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito o all’Ufficio di Piano o via PEC all’indirizzo: ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it.

Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo, è possibile scaricare gli allegati di seguito o visitare i siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito:

www.comune.manfredonia.fg.it;

www.montesantangelo.it;

www.comune.mattinata.fg.it;

www.comune.zapponeta.fg.it.

Per avere informazioni dall’operatore: Ufficio di Piano, Via San Lorenzo, 47 – Manfredonia, E-mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it, Tel: 0884519652 oppure 0884519682.

Allegati: Avviso pubblico – Richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico

Avviso-famiglie-numerose-Manfredonia Modulo-A-Dichiarazione-sostitutiva