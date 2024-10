Manfredonia – Il nodo irrisolto della questione post-Enichem continua a pesare sul territorio, sia per l’impatto occupazionale che ha generato la chiusura della fabbrica, sia per le conseguenze devastanti in termini di salute pubblica e impoverimento. Tuttavia, sciogliere questo nodo potrebbe rappresentare non solo un’opportunità di risanamento ambientale, ma anche la chiave per rigenerare un vasto territorio che comprende, oltre a Manfredonia, anche Monte Sant’Angelo, Macchia e Mattinata.

È su queste premesse che si terrà giovedì 10 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Manfredonia, un incontro organizzato dalla “Casa della Salute e dell’Ambiente” con l’obiettivo di delineare una nuova strategia per il futuro del Gargano. All’evento parteciperanno i sindaci di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, insieme a Padre Franco Moscone, Arcivescovo dell’Archidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Una nuova visione per il territorio

L’incontro si concentrerà sull’importanza di una visione collettiva che guardi oltre il passato segnato dall’industria chimica Enichem, puntando a una “rinascita del Gargano” fondata su sviluppo economico sostenibile e benessere collettivo. Secondo gli organizzatori, sarà cruciale che le istituzioni tornino a ricoprire un ruolo centrale all’interno delle comunità, creando un’alleanza tra Comuni, Chiesa e associazioni locali. Questo patto, improntato alla collaborazione e alla partecipazione democratica, mira a promuovere la condivisione di idee e soluzioni per risanare le ferite lasciate dall’insediamento Enichem.

Il nodo della bonifica

Una delle questioni centrali sarà lo stato della bonifica dell’area ex Enichem. Nonostante siano trascorsi quindici anni dall’avvio delle operazioni di risanamento, regna ancora molta incertezza sui progressi fatti. Gli organizzatori chiedono chiarezza: “A che punto siamo? Cosa si è fatto? Cosa c’è ancora da fare?” sono le domande a cui si cercherà di dare risposte concrete durante l’evento. Si discuterà, inoltre, dell’eventuale necessità di un commissariamento per accelerare le operazioni e definire una strategia di intervento più incisiva.

Un nuovo futuro per il Gargano

L’iniziativa della “Casa della Salute e dell’Ambiente” rappresenta un’occasione importante per riflettere sul futuro del territorio garganico. “Il tempo è ora”, sottolineano gli organizzatori, convinti che il dialogo tra istituzioni, Chiesa e cittadini sia fondamentale per costruire un nuovo corso e per garantire che le generazioni future possano godere di un ambiente sano e di un’economia prospera.

All’incontro interverranno, oltre all’Arcivescovo Moscone, Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia, Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo, e Michele Bisceglie, Sindaco di Mattinata.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Manfredonia.