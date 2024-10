La Puglia si prepara a fare un’importante presenza al TTG di Rimini 2024, la più grande fiera B2B del turismo in Italia, che si terrà dal 9 all’11 ottobre. Con uno stand di 250 metri quadri allestito da Pugliapromozione, la regione sarà rappresentata da 70 aziende disposte in 48 postazioni, pronte a partecipare a 1600 appuntamenti B2B. L’evento, che attira più di 1000 buyers internazionali e decine di startup, è un’occasione cruciale per delineare le nuove tendenze del turismo.

Cinque sono le tematiche principali trattate dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia/Pugliapromozione:

Sostenibilità e accessibilità nella gestione delle imprese turistiche. Le ricadute delle politiche turistiche regionali sulla filiera. Progetti innovativi con impatti sul territorio e la filiera. Overtourism e sostenibilità, con focus su un turismo di qualità. Uso dell’Intelligenza Artificiale come strumento per rilanciare il settore.

Nel programma, si segnalano diversi incontri di rilievo:

Il 9 ottobre alle 14:30, una discussione sull’ Intelligenza Artificiale e turismo , con la partecipazione di esperti del settore e l’assessore Gianfranco Lopane.

alle 14:30, una discussione sull’ , con la partecipazione di esperti del settore e l’assessore Gianfranco Lopane. Il 10 ottobre alle 10:00, una presentazione sull’ offerta turistica di Otranto e alle 11:00 una conferenza sui primi trend turistici del 2024 .

alle 10:00, una presentazione sull’ e alle 11:00 una conferenza sui primi . Il 11 ottobre chiuderà con incontri dedicati all’aumento dei turisti stranieri e alla sostenibilità nel turismo.

La Puglia, con la sua presenza al TTG, dimostra di voler rimanere protagonista del panorama turistico, puntando su innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie.