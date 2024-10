L’aspettativa di vita alla nascita in Puglia è di 82,8 anni, inferiore alla media italiana di 83,1 anni. Per quanto riguarda il personale sanitario, la regione conta 1,97 medici dipendenti ogni mille abitanti (contro una media nazionale di 2,11) e 4,66 infermieri dipendenti ogni mille abitanti (rispetto a una media italiana di 5,13). Il rapporto tra infermieri e medici dipendenti in Puglia è di 2,37, mentre la media italiana è di 2,44.

Relativamente all’attuazione del Pnrr nel settore sanitario, il rapporto Gimbe evidenzia che delle 121 Case della comunità da realizzare entro il 2026, nessuna risulta attualmente attiva, portando la percentuale a zero (mentre la media italiana è del 19%). Anche le 40 centrali operative territoriali non risultano attive, e finora sono stati aperti solo 7 ospedali di comunità su un totale di 38 previsti.

Lo riporta Ansa.