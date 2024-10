“Da giorni mi attaccano perché il Comune di Monte Sant’Angelo ha fatto uno scorrimento di graduatoria a seguito di un avviso pubblico a cui hanno manifestato interesse tanti concorrenti risultati idonei in diverse graduatorie di tutta la Regione Puglia e oltre. Un procedimento completamente estraneo alle funzioni attribuite agli organi politici di un comune e che ha portato a selezionare in maniera oggettiva gli aventi diritto (sono due infatti gli assunti di Mattinata, ma guarda caso solo di uno si parla!), secondo un regolamento comunale approvato anni fa e su cui mai nessuno ha manifestato dubbi o perplessità”.

“L’iter amministrativo è corretto e sono rispettate tutte le leggi” – ci dicono gli uffici competenti”. “Tra l’altro lo stesso iter è stato seguito da tantissimi enti in tutta la provincia, nel silenzio più totale del giornale locale. Tutti gli atti sono pubblici naturalmente e facilmente riscontrabili. Di questo risponderò in modo dettagliato e puntuale nelle sedi opportune (Consiglio comunale, ecc…) e non a soggetti che sistematicamente violano le basilari regole deontologiche della propria professione”.

“Un buon giornalista, si sa, dovrebbe verificare le fonti, stabilire la veridicità dell’informazione assunta e non pubblicare semplicemente un post di Facebook scritto da ‘quattro scappati di casa’, posti ai margini di una comunità e sonoramente bocciati in ogni occasione in cui si sono proposti. Infatti, abbiamo più volte invitato quei giornalisti a consultare gli atti che sono pubblici perché le risposte sono contenute negli stessi. Noi, a differenza loro, non possiamo nascondere niente perché siamo soggetti alle leggi dello Stato e al giudizio del popolo”.

“A leggi sulla trasparenza e a regole derivanti dall’adesione volontaria all’Associazione nazionale Avviso Pubblico e agli impegni consequenziali.

In questi anni il Comune ha assunto diverse decine di persone e non abbiamo mai – e dico mai – interferito con niente e con nessuno, forse perché le fonti di quel quotidiano erano abituate ad agire in ben altro modo in passato e pensano che si debba continuare a fare così”.