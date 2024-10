Foggia. Stefania Russo, sindaca di Bovino, eletta alla Assemblea Congressuale dell’Anci che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre.

A Torino parteciperà alla elezione del Consiglio Nazionale e del nuovo Presidente dell’Anci. “Sono grata per la opportunità che mi è stata offerta di rappresentare in seno al Congresso Nazionale il mio territorio.

Porto con me la storia e le esigenze di un territorio, quello dei piccoli comuni dei Monti Dauni, fragile e al tempo stesso ricchezza della nostra comunità nazionale. Sono stata eletta per rappresentare la Puglia e la Provincia di Foggia nell’Associazione dei Comuni Italiani il cui ruolo politico ha assunto e sempre di più assumerà un rilievo importante nella definizione delle politiche nazionali, tanto più in questa fase storica nella quale le scelte di finanza pubblica del Governo nazionale possono incidere negativamente sulla stessa sopravvivenza, a volte, delle comunità municipali e dei piccoli comuni in particolare”.

Ampia soddisfazione hanno espresso Mino di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Fedele Cannerozzi, componente della Segreteria Regionale e referente per la provincia di Foggia. “Stefania Russo – hanno dichiarato – saprà con competenza rappresentare le esigenze dei Comuni pugliesi e,

in particolare, di quelli della provincia di Foggia e dei Monti Dauni. A lei l’augurio di un buon lavoro”.