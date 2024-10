“Cyberbullismo e rischi virtuali: come prevenire e intervenire in modo efficace”

È il titolo del convegno che si terrà il 21 ottobre, organizzato dal Comune di Bologna, nell’ambito dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni, insieme a Matteo Plicchi, il padre di Vincent, il giovane tiktoker bolognese che, il 9 ottobre 2023, si tolse la vita durante una diretta. Questo tragico gesto avvenne a causa di una serie di insulti ricevuti dopo false accuse lanciate nei suoi confronti su TikTok.

Il convegno si propone di riflettere e affrontare il problema della violenza e della discriminazione online, specialmente tra i giovani, analizzando la questione da diverse prospettive e discipline.

Sono previsti numerosi interventi, tra cui quello di Elvis Mazzoni, professore associato presso l’Università di Bologna e esperto in Information and Communication Technologies (ICT), che discuterà del rapporto tra famiglie e mondo digitale, nonché dell’importanza della consapevolezza e del benessere per gli adolescenti. Andrea Bilotto, presidente dell’Associazione Italiana Cyberbullismo e Sexting (AICS), fornirà informazioni e consigli pratici su come affrontare situazioni di cyberbullismo. Alla mattinata prenderà parte anche Stefano Mancinelli, cestista e ex capitano della nazionale italiana di basket e della Fortitudo Bologna.

“Non dimenticheremo mai Vincent e la sua anima bella – afferma il papà Matteo. Il nostro dolore, a un anno di distanza, è immutato, e per questo continuerò a lottare affinché venga fatta giustizia per mio figlio e per tutte le persone che subiscono persecuzioni sui social, privandole di una vita reale serena. La gogna mediatica si trasforma in un giudizio severo nella vita di tutti i giorni. Finalmente, dal 14 agosto, le indagini sono in corso. Spero che lo Stato non faccia sconti e che arrivi un segnale chiaro: chi utilizza i social per perpetrare violenza contro persone innocenti non potrà farlo impunemente.”

Lo riporta Ansa.