MANFREDONIA – 8 ottobre 2025. L’A.S.E. S.p.A. di Manfredonia, in collaborazione con il Comune di Manfredonia e con l’Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, ha annunciato una nuova campagna di disinfestazione straordinaria contro gli insetti alati.

L’intervento, finalizzato a contenere la diffusione della zanzara comune e del vettore della West Nile, sarà effettuato nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, dalle 00:01 alle 6:00 del mattino.

Le aree interessate

Il trattamento riguarderà ampie zone del territorio comunale, comprese le principali località costiere e le frazioni rurali. In particolare, gli operatori interverranno a:

Sciale delle Rondinelle

Lido La Bussola

Sciale degli Zingari

Scalo dei Saraceni

Ippocampo

Frazione Montagna

Borgo Mezzanone

Siponto

Si tratta di un’operazione di profilassi ambientale periodica, parte di un più ampio piano di controllo igienico-sanitario messo in campo dal Comune per contenere il rischio di infezioni trasmesse da insetti, in particolare durante i mesi autunnali in cui le temperature ancora miti favoriscono la riproduzione delle zanzare.

Interventi mirati e prodotti a basso impatto ambientale

La disinfestazione sarà condotta mediante nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, specificamente selezionati per garantire l’efficacia del trattamento e la sicurezza di cittadini, animali domestici e ambiente.

I prodotti utilizzati sono formulati per ridurre la presenza di mosche, zanzare e altri insetti volanti senza arrecare danni alle piante o ai corsi d’acqua, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di salute pubblica e tutela ambientale.

A dirigere le operazioni sarà la dott.ssa Sara Palumbo, Direttore Tecnico del Servizio, mentre l’esecuzione pratica dell’intervento è affidata alla ditta Urbano Chimica Srl di San Giovanni Rotondo, azienda specializzata in servizi di sanificazione e disinfestazione con lunga esperienza nel settore pubblico e privato.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

Per garantire il successo dell’intervento e la sicurezza di tutti, A.S.E. invita la popolazione a collaborare adottando alcune semplici precauzioni nelle ore notturne interessate:

Chiudere finestre e balconi per evitare l’ingresso accidentale dei prodotti nebulizzati;

Coprire arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali con teli o materiali protettivi;

Ritirare indumenti stesi e alimenti lasciati all’aperto;

Evitare di sostare o transitare nelle aree interessate durante l’orario di disinfestazione.

Queste misure, pur elementari, sono fondamentali per garantire la piena efficacia del trattamento e limitare eventuali disagi alla popolazione.

In caso di maltempo

L’azienda fa sapere che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia, l’intervento potrà essere rinviato a data successiva, che sarà prontamente comunicata tramite i canali ufficiali dell’A.S.E. e del Comune di Manfredonia.

Un’azione a tutela della salute pubblica

La campagna di disinfestazione rientra in un piano di prevenzione integrata che A.S.E. e Comune portano avanti per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’obiettivo è ridurre la densità delle popolazioni di insetti molesti, contenendo al tempo stesso l’impatto ambientale delle operazioni.

Un impegno che, come sottolineato dall’Assessorato alla Sostenibilità, si affianca ad altre iniziative di educazione ambientale e gestione ecologica del territorio, volte a rendere Manfredonia una città sempre più attenta all’igiene urbana e al benessere collettivo.

Per eventuali informazioni o segnalazioni, i cittadini possono consultare i siti ufficiali:

🌐 www.asemanfredonia.it

🌐 www.comune.manfredonia.fg.it

In caso di emergenze o contatti con sostanze irritanti, è disponibile il Centro Antiveleni al numero 800.183459.