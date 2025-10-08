ASL Foggia, Sipontina Zerulo nuova Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche

Foggia, 08/10/2025. Con delibera n. 1528, l’ASL Foggia ha conferito l’incarico a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche alla Dott.ssa Sipontina Zerulo, che assumerà ufficialmente l’incarico il prossimo 16 ottobre 2025. La firma del contratto si è svolta nella sede della Direzione Generale dell’Azienda, in via Michele Protano a Foggia, alla presenza del Direttore Generale Antonio Nigri e del Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Risorse Umane, Salvatore D’Agostino.

Il nuovo incarico è stato conferito attingendo alla graduatoria approvata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico di Bari”, relativa al concorso pubblico per la copertura di quattro posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, previa acquisizione del nulla osta dello scorso 29 maggio. L’assunzione rientra nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 dell’ASL Foggia.

“Il Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche è una figura chiave nell’organizzazione dei servizi – ha dichiarato il Direttore Generale Antonio Nigri –. Con l’incarico alla Dott.ssa Zerulo, ASL Foggia rinnova l’impegno a potenziare la qualità dell’assistenza, attraverso la gestione, il coordinamento e lo sviluppo delle risorse professionali”.

Il profilo della nuova dirigente

La Dott.ssa Sipontina Zerulo vanta un percorso professionale di alto livello. Dopo aver lavorato come infermiera di sala operatoria presso il Policlinico Riuniti di Foggia, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche all’Università di Roma “Tor Vergata”, seguita da un master in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie presso l’Università “Unitelma Sapienza”.

Ha inoltre frequentato il corso di perfezionamento universitario SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale, dedicato allo sviluppo delle competenze di middle management per i nuovi setting e ruoli previsti dal PNRR, e un corso di alta specializzazione in “Infermiere esperto di camera operatoria”.

Dal 2024, la Dott.ssa Zerulo è Direttore delle attività didattiche professionalizzanti del corso di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università di Foggia, oltre ad aver svolto attività di docenza nel corso di formazione per Infermieri di Famiglia o Comunità, organizzato da ASL Foggia con Regione Puglia e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia.

Gli obiettivi

“Sono molto entusiasta di arrivare in ASL Foggia – ha dichiarato la Dott.ssa Zerulo –. Lavoreremo per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi assistenziali, promuovere l’integrazione multiprofessionale e sostenere la formazione continua e l’innovazione. La nostra azione sarà orientata alla tutela della salute dei cittadini, all’umanizzazione delle cure e al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dei livelli di sicurezza”.