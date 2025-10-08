Boom di stranieri in Puglia +23% di arrivi, Vieste e Gallipoli in vetta

BARI – ottobre 2025. La Puglia continua la sua corsa nel panorama turistico italiano e internazionale, e lo fa con numeri da record. Nei primi otto mesi del 2025 la regione ha registrato un incremento a doppia cifra, con arrivi in aumento dell’11,8% e presenze del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la stagione sono gli stranieri, che fanno segnare un balzo del +23,8% negli arrivi e del +22,4% nei pernottamenti, confermando la Puglia tra le mete più ambite del Mediterraneo.

I dati arrivano dall’Osservatorio Turistico Regionale della Puglia, in collaborazione con Questlab srl, presentati alla TTG Travel Experience di Rimini nello stand dedicato alla regione. L’analisi fotografa un comparto in salute, che si consolida come motore economico strategico per l’intero territorio.

Una crescita programmata, non casuale

«Il turismo in Puglia continua a crescere con forza e i numeri lo dimostrano» – ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo – «Nei primi otto mesi del 2025 abbiamo superato i 4,8 milioni di arrivi e raggiunto 17,5 milioni di presenze. È un risultato che nasce da una strategia chiara: destagionalizzazione, internazionalizzazione, valorizzazione dei territori e qualità dell’offerta».

Secondo Lopane, la chiave del successo sta nel nuovo modello di governance e nella collaborazione pubblico-privato avviata con le Dmo (Destination Management Organization): «Abbiamo costruito un sistema che unisce crescita e sostenibilità, capace di generare valore diffuso per le comunità locali. Il turismo oggi rappresenta quasi il 15% del PIL regionale e dà lavoro a oltre 120mila persone».

Puglia, un modello di turismo mediterraneo

La visione condivisa da Regione, Pugliapromozione e operatori ha trasformato la Puglia in una destinazione matura e riconosciuta nel contesto europeo. «La Puglia è ormai un modello di turismo integrato – ha aggiunto Lopane – dove innovazione, autenticità e sostenibilità convivono in equilibrio. Non più soltanto una meta balneare, ma una destinazione di vita e di esperienze tutto l’anno».

Vieste e Gallipoli si confermano regine indiscusse dell’estate, mentre Bari consolida il suo ruolo di hub principale per i flussi turistici, grazie alla connettività aerea e marittima e a una crescente domanda di turismo culturale e congressuale. Lecce e Alberobello, insieme alle località dell’entroterra, rafforzano invece il turismo esperienziale, legato all’enogastronomia e al patrimonio UNESCO.

Nove anni di crescita e una nuova consapevolezza

«Il 2025 è un anno di successi, ma anche di riflessione», ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, ricordando che «dal 2015 al 2024 la Puglia è stata la seconda regione italiana, dopo il Lazio, per incremento di presenze: +30% tra strutture alberghiere ed extralberghiere».

Nello stesso periodo, gli arrivi internazionali sono triplicati, passando da 730mila a 2,3 milioni, mentre le presenze hanno superato quota 7 milioni. «L’aumento del turismo estero del +228% in dieci anni è la prova di una crescita solida e strutturata – ha aggiunto Scandale – frutto di politiche coordinate che hanno saputo attrarre nuovi mercati e diversificare l’offerta».

Il turismo nazionale cresce più lentamente (+30% negli arrivi e +24% nelle presenze), ma resta una colonna portante del settore. La combinazione di ospitalità diffusa, esperienze autentiche e un calendario culturale sempre più ricco ha reso la Puglia una delle destinazioni più amate anche dagli italiani.

Prezzi nella media e domanda in crescita

Una novità dell’analisi 2025 è l’integrazione dei KPI sui prezzi elaborati da Data Appeal. Come spiega Mara Maggiore dell’Osservatorio turistico, «la Puglia registra una media di 137 euro a camera per notte, in linea con la media nazionale e con regioni come Emilia-Romagna. È un segnale di equilibrio tra domanda e offerta che favorisce la competitività e sostiene la crescita dei flussi in bassa stagione».

Francia, Germania, Stati Uniti e Polonia restano i principali mercati di riferimento, ma crescono anche arrivi da Argentina, Romania, Spagna, Austria e Svezia, con tassi tra il 20 e il 70%.

Le province di Bari e Taranto guidano l’aumento degli arrivi, mentre Barletta-Andria-Trani segna il record per presenze complessive.

La sfida della sostenibilità

L’aumento dei flussi impone però una riflessione sull’impatto ambientale. Il rapporto evidenzia come nelle località a forte vocazione balneare, d’estate, si registri un raddoppio dei rifiuti solidi urbani e dei consumi idrici, un segnale della pressione antropica sul territorio.

Per questo l’Osservatorio invita a puntare su una fruizione sostenibile e destagionalizzata, investendo su infrastrutture, raccolta differenziata e gestione delle risorse idriche, in linea con gli obiettivi europei di turismo green.

Sentiment positivo e qualità dell’esperienza

Nonostante l’aumento dei flussi, la qualità percepita dai visitatori resta elevata: il Sentiment Index supera 86 su 100 in tutte le province pugliesi, con Brindisi e Lecce ai vertici per gradimento.

Accoglienza, autenticità ed enogastronomia rimangono i tre pilastri del brand “Puglia”, che continua a crescere anche nella reputazione internazionale (+0,5% rispetto al 2024).

Puglia, laboratorio del turismo del futuro

Il turismo pugliese si conferma quindi non solo una risorsa economica, ma anche un laboratorio di innovazione sociale e territoriale.

Una regione che, partendo dalle sue radici, ha saputo reinventarsi con visione e pragmatismo, diventando un punto di riferimento per il turismo sostenibile nel Mediterraneo.

Perché oggi, come sottolineano i protagonisti del settore, la Puglia non è solo una destinazione: è un modo di vivere.