Cerignola: il Comune lancia il bando 'Donato Monopoli' per i giovani imprenditori

IMPRENDITORI Cerignola: il Comune lancia il bando ‘Donato Monopoli’ per i giovani imprenditori

Il Comune di Cerignola ha deciso di rinnovare il sostegno a giovani imprenditori che abbiano avviato nel territorio cittadino la propria attività

Redazione
8 Ottobre 2025
Con la pubblicazione del nuovo bando dedicato a Donato Monopoli, il Comune di Cerignola ha deciso di rinnovare il sostegno a giovani imprenditori che abbiano avviato nel territorio cittadino la propria attività cogliendo l’occasione, al contempo, di ricordare il giovane concittadino scomparso in circostanze tragiche.

Il bando – con scadenza prevista per il 3 novembre 2025 – ha quindi l’obiettivo di favorire la diffusione dell’attività imprenditoriale giovanile. Possono presentare domanda le ditte individuali, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, fondate da massimo 12 mesi o non ancora attive, il cui titolare abbia un’età non superiore a 36 anni; le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, fondate da massimo 12 mesi o non ancora attive, composte interamente da soggetti che abbiano un’età non superiore a 36 anni.

Cerignola, bando ‘Donato Monopoli’

L’aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto. In caso di ditta non ancora attiva, l’attività di impresa dovrà essere pienamente operativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, pena la revoca del riconoscimento del beneficio economico.

Il bando si rivolge ai seguenti settori: commercio al dettaglio di vicinato; artigianato; somministrazione di alimenti e bevande; strutture turistico-ricettive; altri servizi di supporto alle imprese; attività di consulente tecnico; attività di tatuaggio e piercing; agenzie matrimoniali e d’incontro; servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari); servizi di organizzazione feste e cerimonie; servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari; servizi di promozione finanziaria e simili.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante Pec, all’indirizzo di posta elettronica protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it. La domanda dovrà essere redatta utilizzando unicamente la modulistica allegata al bando (consultabile sul sito https://comune.cerignola.fg.it/novita/bando-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-di-giovani-imprese-2/). Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it.

“Siamo veramente soddisfatti di aver rinnovato il bando per un’altra annualità, riuscendo anche a incrementare la dotazione finanziaria, così da aiutare più giovani imprenditori di Cerignola. L’impegno è doppio, perché intendiamo confermare il ricordo di un nostro giovane concittadino entrato ormai nel cuore di tutti noi, così come è avvenuto per la sua splendida famiglia che ha deciso di seguire da vicino l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale”, il commento dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.

Nessun campo trovato.