Ciclovia Adriatica, via libera dalla Regione Puglia al progetto dei tratti opzionali Lesina–Manfredonia

Bari – 28 agosto 2025. La Regione Puglia ha approvato la valutazione di incidenza ambientale “Fase I – Screening” per il progetto definitivo dei tratti opzionali della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica, nel segmento che attraversa la Provincia di Foggia, da Lesina a Manfredonia. L’intervento è finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU, nell’ambito del D.M. 517/2018 e del D.I. 4/2022, e proposto dalla Provincia di Foggia.

L’atto, firmato digitalmente dalla dott.ssa Rosa Marrone, dirigente delegata del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, sancisce che il progetto «non determinerà incidenza significativa» sui siti tutelati della Rete Natura 2000, e dunque non richiede la valutazione appropriata prevista dal DPR 357/1997.

Il progetto riguarda il completamento della Ciclovia Adriatica, itinerario di circa 991 chilometri che collega Chioggia (Venezia) al Gargano, attraversando sei regioni, 16 province e 95 comuni.

Nel territorio pugliese, il percorso segue il periplo del Gargano da Chieuti-Lesina fino a Margherita di Savoia, prevedendo anche una “variante veloce” del Tavoliere, che collega Lesina a Manfredonia passando per Poggio Imperiale, Apricena e Amendola.

I nuovi tratti approvati si sviluppano interamente nel Comune di Manfredonia, per circa 15 chilometri, e consentiranno la continuità della ciclovia fino al mare, collegando il territorio garganico con la rete nazionale e trans-europea “EuroVelo”.

Il progetto prevede tratti in sede propria, in affiancamento a strade provinciali e in promiscuità con viabilità esistente, utilizzando pavimentazioni ecologiche drenanti e trasparenti per ridurre l’impatto ambientale. Tra le opere principali figurano la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SP60 e la SP73 per garantire maggiore sicurezza ai ciclisti e il prolungamento di alcuni tombini idraulici per la continuità del reticolo idrografico.

Particolare attenzione è riservata ai segmenti che attraversano o si avvicinano ai siti di interesse comunitario ZSC “Zone Umide della Capitanata” (IT9110005) e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT9110038).

La Regione ha prescritto una serie di misure di mitigazione ambientale, tra cui:



limitazione della larghezza delle piste a 2,5 metri;

divieto di impermeabilizzazione dei suoli;

stop ai lavori dal 15 marzo al 15 luglio per proteggere la fauna nidificante;

uso esclusivo di materiali inerti e locali;

obbligo di ripristino vegetazionale con essenze autoctone;

divieto di diserbanti e interventi che possano danneggiare la flora riparia.

L’area interessata dal progetto è una delle più ricche di biodiversità del Mezzogiorno, comprendendo habitat di elevato pregio naturalistico e zone umide fondamentali per la sosta e la riproduzione di numerose specie di uccelli migratori. Nonostante il progetto non comporti interferenze dirette con gli habitat protetti, la Regione sottolinea la necessità di considerare la ciclovia non solo come infrastruttura ingegneristica, ma anche come strumento di valorizzazione ambientale e turistica.