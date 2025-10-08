Edizione n° 5847

Home // Attualità // Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

CALCIO Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Bloomberg, dispone di un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cristiano Ronaldo, l’ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell’asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari.

Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike, è arrivata dal prolungamento del contratto con l’Al-Nassar, firmato lo scorso giugno e che avrebbe portato nelle tasche del 40enne portoghese oltre 400 milioni di dollari.

Lo riporta l’ANSA

