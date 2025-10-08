Edizione n° 5848

8 Ottobre 2025 - ore  11:06

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

De Santis (PD): Il PD Puglia sta al fianco di Giovanni Epifani

PD De Santis (PD): Il PD Puglia sta al fianco di Giovanni Epifani

Il Partito Democratico Puglia denuncia con fermezza e sdegno l’intimidazione subita dall’imprenditore ostunese Giovanni Epifani, ex consigliere regionale Pd

Domenico De Santis (PD): "Il partito non è un autobus turistico in cui salire per essere eletti"

Domenico De Santis (PD) Fonte Immagine: trmtv

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Il Partito Democratico Puglia denuncia con fermezza e sdegno l’intimidazione subita dall’imprenditore ostunese Giovanni Epifani, ex consigliere regionale Pd, a cui sono stati tagliati 330 ulivi di 40 anni su un terreno a Ostuni.

Un atto così vile non è solo un’aggressione personale verso chi svolge attività economica e sociale, ma aspira a colpire le radici stesse della nostra comunità. Noi lo condanniamo sempre e ovunque.

Quel gesto non è casuale: colpisce gli ulivi, simbolo del legame indissolubile tra la Puglia e la sua terra, custodi di storia, identità e lavoro. Distruggerli è un’aggressione al patrimonio collettivo, un avviso che riguarda tutti noi.

Il PD Puglia sta al fianco di Epifani e di chiunque subisca intimidazioni, e rilancia: non arretriamo di un passo di fronte al cammino della legalità e del rispetto del territorio.

PD Puglia Ufficio Stampa

