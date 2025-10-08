Il Partito Democratico Puglia denuncia con fermezza e sdegno l’intimidazione subita dall’imprenditore ostunese Giovanni Epifani, ex consigliere regionale Pd, a cui sono stati tagliati 330 ulivi di 40 anni su un terreno a Ostuni.

Un atto così vile non è solo un’aggressione personale verso chi svolge attività economica e sociale, ma aspira a colpire le radici stesse della nostra comunità. Noi lo condanniamo sempre e ovunque.

Quel gesto non è casuale: colpisce gli ulivi, simbolo del legame indissolubile tra la Puglia e la sua terra, custodi di storia, identità e lavoro. Distruggerli è un’aggressione al patrimonio collettivo, un avviso che riguarda tutti noi.

Il PD Puglia sta al fianco di Epifani e di chiunque subisca intimidazioni, e rilancia: non arretriamo di un passo di fronte al cammino della legalità e del rispetto del territorio.