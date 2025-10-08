FOGGIA – Doppio appuntamento sindacale per la Polizia penitenziaria. Il presidente nazionale della CON.A.I.P.PE (Confederazione Autonoma Italiana Polizia Penitenziaria) e segretario generale della FS-CO.S.P. (Coordinamento Sindacale Penitenziaria), Domenico Mastrulli, ha annunciato per giovedì 9 ottobre alle ore 10.30 una assemblea sindacale generale davanti ai cancelli del carcere di Foggia, e per venerdì 10 ottobre alle ore 11.30 un secondo incontro pubblico davanti all’istituto penitenziario di Larino.

Due tappe consecutive, in due regioni diverse ma unite dalle stesse criticità: organici ridotti, carichi di lavoro insostenibili e crescente rischio per la sicurezza del personale.

Foggia, un carcere sovraffollato e senza uomini

“La situazione a Foggia è diventata ormai insostenibile”, denuncia Mastrulli.

L’istituto di pena da lui definito “il secondo più grande della Puglia” ospita oltre 650 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di circa 300 posti.

Il corpo di polizia conta 280 agenti, ma ne mancano almeno 150 per garantire un corretto turn-over e coprire i numerosi servizi di sicurezza, vigilanza e traduzione.

“Parliamo di uno dei penitenziari più complessi del Sud – spiega Mastrulli – dove il personale è chiamato a un impegno continuo, spesso senza adeguate tutele e con mezzi insufficienti. La sicurezza del carcere e la dignità del servizio sono a rischio”.

Durante l’assemblea di domani mattina, prevista dinanzi al Blok House dell’istituto, il sindacato presenterà anche una proposta formale per il riconoscimento delle “vittime del dovere” tra gli agenti feriti o colpiti in servizio.

“Abbiamo 18.900 agenti feriti negli ultimi anni. Sono donne e uomini che hanno servito lo Stato con lealtà e sacrificio. È tempo che vengano riconosciuti come vittime del dovere, perché pagano sulla propria pelle l’assenza di risorse e di attenzione politica”, afferma il leader del COSP.

Larino, emergenza parallela in Molise

La seconda tappa della mobilitazione si terrà il giorno successivo, venerdì 10 ottobre alle ore 11.30, davanti al carcere di Larino.

Una struttura di dimensioni minori rispetto a Foggia, ma segnata dalle stesse difficoltà operative: mancano operatori civili, personale amministrativo e figure tecniche indispensabili per la gestione ordinaria.

“La sicurezza penitenziaria non può poggiare solo sulle spalle di pochi agenti – spiega Mastrulli –. Larino è un’altra realtà in cui la pressione detentiva, l’assenza di risorse e la carenza di personale creano una miscela pericolosa. Chi lavora in queste condizioni merita rispetto, non promesse”.

“Siamo poliziotti, non carne da macello”

Il messaggio del sindacato è duro ma chiaro.

Mastrulli parla di “una linea di demarcazione superata”, denunciando il silenzio delle istituzioni di fronte alle aggressioni e alle difficoltà del corpo di Polizia penitenziaria.

“Abbiamo scelto Foggia e Larino perché sono due simboli delle criticità italiane. Chi non ha orecchie per ascoltare e voce per gridare – avverte Mastrulli – deve capire che la misura è colma: siamo poliziotti, non carne da macello per galeotti. La nostra categoria pretende rispetto, riconoscimento e tutela”.

L’appello ai media e alle istituzioni

Il sindacato invita la stampa e le autorità locali a partecipare alla conferenza stampa in programma domani mattina, giovedì 9 ottobre ore 10.30, davanti al carcere di Foggia.

Durante l’incontro sarà illustrata la piattaforma di proposte per la sicurezza e la dignità del lavoro penitenziario, con l’obiettivo di sensibilizzare il Ministero della Giustizia e l’opinione pubblica.

“Non chiediamo privilegi – conclude Mastrulli – ma giustizia per chi, ogni giorno, entra in carcere per garantire la sicurezza dello Stato e spesso ne esce ferito o dimenticato”.