Home // Cronaca // Foggia: Enrico Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica

PROCURATORE Foggia: Enrico Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum Infante

Foggia: Enrico Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica

Enrico Infante - Fonte Immagine: YouTube, ANM Associazione Nazionale Magistrati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum Enrico Giacomo Infante come nuovo Procuratore della Repubblica di Foggia, in successione a Ludovico Vaccaro. Infante era l’unico candidato insieme al procuratore capo di Trani, Renato Nitti.

Nato a Foggia il 22 marzo 1973, Infante ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1997 e il dottorato di ricerca in diritto penale presso l’Università di Trento nel 2003. È entrato in magistratura nel 2002 come sostituto procuratore del Tribunale di Foggia, partecipando a gruppi specializzati in reati contro la pubblica amministrazione, diritto penale dell’economia, urbanistica e tutela dell’ambiente.

Nel corso della sua carriera ha seguito procedimenti riguardanti la criminalità organizzata e, tra il 2008 e il 2020, è stato relatore e coordinatore di gruppi di lavoro in corsi di formazione organizzati dal CSM e dalla Scuola Superiore della Magistratura. Ha fatto parte del Consiglio Giudiziario di Bari (2012-2016) e del Consiglio direttivo centrale dell’ANM (2016-2019), consolidando esperienza e competenze per il nuovo incarico.

Lo riporta foggiatoday.it.

