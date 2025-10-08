Edizione n° 5848

BALLON D'ESSAI

IMPORTI // Assegno Unico 2026: importi in aumento fino a 204 euro al mese per figlio
8 Ottobre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

VIOLENTATA // Aggredita e violentata: le stacca un orecchio a morsi, arrestato 24enne
8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, nuove ordinanze per la mobilità: dissuasori di sosta e nuovi stalli riservati ai disabili

MOBILITA' Foggia, nuove ordinanze per la mobilità: dissuasori di sosta e nuovi stalli riservati ai disabili

Il Comune di Foggia prosegue nel suo impegno per migliorare la sicurezza stradale e garantire una mobilità più ordinata e inclusiva

Foggia, nuove ordinanze per la mobilità: dissuasori di sosta e nuovi stalli riservati ai disabili

Consiglio Comunale Foggia - Foto: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia prosegue nel suo impegno per migliorare la sicurezza stradale e garantire una mobilità più ordinata e inclusiva. Con una serie di ordinanze dirigenziali emanate in data 8 ottobre 2025 dall’Ufficio Mobilità e Traffico, sono stati disposti nuovi interventi riguardanti l’installazione di dissuasori di sosta e la creazione di stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità.

Con le ordinanze n. 562 e n. 564, l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’installazione di dissuasori di sosta rispettivamente in Via Sant’Onofrio, civico 60, e in Piazza Sant’Eligio.
L’obiettivo di tali interventi è migliorare la sicurezza dei pedoni e prevenire la sosta selvaggia, fenomeno che in diversi punti della città compromette la visibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, in particolare nelle aree più trafficate o di pregio storico.

Parcheggi riservati per cittadini con disabilità
Parallelamente, con le ordinanze n. 559, 560 e 561, l’Ufficio Mobilità e Traffico ha disposto l’istituzione di nuovi stalli di sosta personalizzati per cittadini diversamente abili. I parcheggi riservati sono stati assegnati: in Via Luigi Sbano, civico 97; in Viale Dauno, civico 11; in Via De Viti De Marco, civico 89. A queste si aggiunge l’ordinanza n. 563, che prevede un ulteriore stallo riservato in Via Andrea Campo, nei pressi del civico 20.

Questi provvedimenti rispondono alle istanze pervenute da cittadini aventi diritto e rientrano nel quadro delle politiche di inclusione e accessibilità promosse dall’amministrazione comunale, in conformità con le normative vigenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Le ordinanze, emanate dal Servizio Segreteria di Giunta Comunale e pubblicate all’Albo Pretorio dal 8 al 23 ottobre 2025, confermano l’attenzione dell’Ente verso una gestione più razionale della viabilità cittadina. Gli interventi si inseriscono in un più ampio piano di riorganizzazione degli spazi pubblici, volto a favorire la mobilità sostenibile, a ridurre la sosta irregolare e a tutelare le categorie più fragili.

Il Comune ha ricordato che i dissuasori di sosta sono strumenti fondamentali per garantire la libera circolazione dei pedoni e il corretto utilizzo delle aree destinate alla viabilità, mentre gli stalli personalizzati rappresentano un segnale concreto di attenzione verso l’inclusione e il rispetto dei diritti. Con questi provvedimenti, l’Amministrazione comunale di Foggia conferma la volontà di rendere più vivibile e sicuro il contesto urbano, promuovendo una cultura del rispetto delle regole e della convivenza civile.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.