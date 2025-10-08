Foggia, nuove ordinanze per la mobilità: dissuasori di sosta e nuovi stalli riservati ai disabili

Il Comune di Foggia prosegue nel suo impegno per migliorare la sicurezza stradale e garantire una mobilità più ordinata e inclusiva. Con una serie di ordinanze dirigenziali emanate in data 8 ottobre 2025 dall’Ufficio Mobilità e Traffico, sono stati disposti nuovi interventi riguardanti l’installazione di dissuasori di sosta e la creazione di stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità.

Con le ordinanze n. 562 e n. 564, l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’installazione di dissuasori di sosta rispettivamente in Via Sant’Onofrio, civico 60, e in Piazza Sant’Eligio.

L’obiettivo di tali interventi è migliorare la sicurezza dei pedoni e prevenire la sosta selvaggia, fenomeno che in diversi punti della città compromette la visibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, in particolare nelle aree più trafficate o di pregio storico.

Parcheggi riservati per cittadini con disabilità

Parallelamente, con le ordinanze n. 559, 560 e 561, l’Ufficio Mobilità e Traffico ha disposto l’istituzione di nuovi stalli di sosta personalizzati per cittadini diversamente abili. I parcheggi riservati sono stati assegnati: in Via Luigi Sbano, civico 97; in Viale Dauno, civico 11; in Via De Viti De Marco, civico 89. A queste si aggiunge l’ordinanza n. 563, che prevede un ulteriore stallo riservato in Via Andrea Campo, nei pressi del civico 20.

Questi provvedimenti rispondono alle istanze pervenute da cittadini aventi diritto e rientrano nel quadro delle politiche di inclusione e accessibilità promosse dall’amministrazione comunale, in conformità con le normative vigenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Le ordinanze, emanate dal Servizio Segreteria di Giunta Comunale e pubblicate all’Albo Pretorio dal 8 al 23 ottobre 2025, confermano l’attenzione dell’Ente verso una gestione più razionale della viabilità cittadina. Gli interventi si inseriscono in un più ampio piano di riorganizzazione degli spazi pubblici, volto a favorire la mobilità sostenibile, a ridurre la sosta irregolare e a tutelare le categorie più fragili.

Il Comune ha ricordato che i dissuasori di sosta sono strumenti fondamentali per garantire la libera circolazione dei pedoni e il corretto utilizzo delle aree destinate alla viabilità, mentre gli stalli personalizzati rappresentano un segnale concreto di attenzione verso l’inclusione e il rispetto dei diritti. Con questi provvedimenti, l’Amministrazione comunale di Foggia conferma la volontà di rendere più vivibile e sicuro il contesto urbano, promuovendo una cultura del rispetto delle regole e della convivenza civile.

A cura di Giovanna Tambo.