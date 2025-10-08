Foggia s'illumina di verde per le giornate di sensibilizzazione sulla salute mentale

Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminati di verde per celebrare due importanti giornate di sensibilizzazione.

Giovedì 9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sulle Sindromi PANS e PANDAS, gravi patologie neuroimmunologiche a esordio improvviso che colpiscono prevalentemente i bambini.

Venerdì 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa in Italia dalla Società Italiana di Psichiatria, impegnata da anni nella lotta contro la discriminazione dei malati e nella promozione della ricerca. Il tema di quest’anno è la salute mentale nelle catastrofi e nelle emergenze, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle guerre e delle crisi umanitarie sul benessere psichico delle persone e sull’importanza di garantire servizi di supporto mentale e psicosociale.

Con l’illuminazione di due luoghi simbolo della città, l’Amministrazione vuole portare all’attenzione della comunità foggiana le problematiche legate a queste patologie e promuovere la cultura della cura e della consapevolezza.