Edizione n° 5847

BALLON D'ESSAI

OCCHIUTO // Calabria: Forza Italia primo partito, tiene il Pd. Delusione M5s
7 Ottobre 2025 - ore  10:03

CALEMBOUR

SALVATO // Bari: bimbo salvato da botulismo infantile, il miele come possibile causa
7 Ottobre 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia s’illumina di verde per le giornate di sensibilizzazione sulla salute mentale

SALUTE Foggia s’illumina di verde per le giornate di sensibilizzazione sulla salute mentale

Giovedì e venerdì, Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminati di verde per celebrare due importanti giornate di sensibilizzazione

Foggia s'illumina di verde per le giornate di sensibilizzazione sulla salute mentale

Palazzo di Città Foggia - ph Comune di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminati di verde per celebrare due importanti giornate di sensibilizzazione.

Giovedì 9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sulle Sindromi PANS e PANDAS, gravi patologie neuroimmunologiche a esordio improvviso che colpiscono prevalentemente i bambini.

Venerdì 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa in Italia dalla Società Italiana di Psichiatria, impegnata da anni nella lotta contro la discriminazione dei malati e nella promozione della ricerca. Il tema di quest’anno è la salute mentale nelle catastrofi e nelle emergenze, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle guerre e delle crisi umanitarie sul benessere psichico delle persone e sull’importanza di garantire servizi di supporto mentale e psicosociale.

Con l’illuminazione di due luoghi simbolo della città, l’Amministrazione vuole portare all’attenzione della comunità foggiana le problematiche legate a queste patologie e promuovere la cultura della cura e della consapevolezza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.