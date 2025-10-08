Un’indagine della polizia penitenziaria e della Guardia di Finanza ha portato all’arresto e alla sospensione di due agenti del carcere di Foggia per l’introduzione di telefonini e droga tra i detenuti. Al centro dell’inchiesta c’è Domenico De Bellis, 37enne di Bari, arrestato per corruzione e detenzione di stupefacenti, e Gianluca Gentile, 36enne di San Severo, sospeso dal servizio.

Secondo le indagini, De Bellis avrebbe ricevuto 500 euro dal detenuto Pasquale Diliso per introdurre 93 grammi di hashish, uno smartphone e una scheda il 15 ottobre 2024. In un secondo episodio, il 9 dicembre, avrebbe portato altri due microtelefonini, rinvenuti in celle diverse a gennaio e febbraio 2025. Le accuse sono supportate da video, intercettazioni e confessioni del detenuto.

Gentile è indagato per aver introdotto un telefonino e una scheda il 28 maggio 2024, rinvenuti successivamente nella stanza di cinque detenuti. Non ci sono prove di corruzione per il suo caso, ma viene contestata la violazione dell’articolo 391 ter del Codice Penale, che punisce l’introduzione di dispositivi mobili in carcere.

L’indagine si è sviluppata grazie a confidenze di informatori, pedinamenti, perquisizioni e controlli interni. Secondo il gip, le prove raccolte indicano che entrambi gli agenti abbiano effettivamente introdotto i cellulari nelle celle, con modalità diverse ma ripetute nel tempo, aggravando la sicurezza interna del penitenziario.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.