Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, l’evento nazionale che apre al pubblico oltre 700 luoghi straordinari in 350 città. In Puglia, così come in tutta Italia, l’iniziativa invita a scoprire, conoscere e sostenere il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

Promosse dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le Giornate rappresentano un’occasione di partecipazione collettiva, con visite a palazzi storici, giardini, aree naturali, complessi religiosi e siti industriali e militari solitamente chiusi o poco conosciuti. L’edizione 2025 coinvolge migliaia di volontari, in particolare giovani, e permette di contribuire, tramite visite a contributo libero, alla missione del FAI: promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio italiano come strumento di crescita culturale e civile. L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.giornatefai.it.

Quest’anno l’evento assume un significato speciale, poiché coincide con i 50 anni dalla nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli. Cinque decenni dedicati alla salvaguardia dei luoghi d’arte e di natura e alla costruzione di una coscienza collettiva fondata sul rispetto per paesaggio e memoria.

Le Giornate FAI d’Autunno rientrano nella campagna “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese, con raccolta fondi a sostegno dei beni culturali. Gli iscritti al FAI, e chi si iscriverà durante l’evento, potranno usufruire di accessi prioritari e aperture dedicate, condividendo un progetto collettivo di tutela, educazione e impegno civico.

L’edizione 2025 gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di altre Regioni e Province autonome, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, Fondo Edifici di Culto e Forze Armate. Tra i partner principali: Dolce & Gabbana, Groupama Assicurazioni, Seda International Packaging Group, Despar, Ferrero, ITA Airways e Ferrarelle Società Benefit, insieme alla FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, promotrice di mobilità sostenibile.

Fondamentale è l’impegno della rete territoriale del FAI, composta da 19 Direzioni regionali, 134 Delegazioni, 112 Gruppi FAI, 94 Gruppi FAI Giovani, 18 Gruppi FAI Ponte tra culture e 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per accompagnare i visitatori in un’esperienza educativa e civica unica.

Le giornate si concluderanno con la Settimana Rai dedicata ai beni culturali, dal 6 al 12 ottobre, durante la quale il Main Media Partner Rai racconterà la bellezza del patrimonio italiano su tutti i canali, rafforzando l’impegno nella diffusione della cultura e della consapevolezza ambientale.

In Puglia saranno 37 i siti visitabili, tra ville, chiese, giardini e palazzi storici, autentiche gemme del territorio. Tutte le informazioni e l’elenco completo dei luoghi sono consultabili al link: FAI Puglia – Giornate d’Autunno.