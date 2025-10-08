Edizione n° 5848

Home // Economia // Graduatoria del bando PSR “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

PSR Graduatoria del bando PSR “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

Pronte le disposizioni per lo scorrimento della graduatoria

Puglia: 35 milioni per agricoltura sostenibile e organizzazioni di produttori

Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Economia // Manfredonia //

È stata approvata dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura la graduatoria delle istanze pervenute per l’avviso pubblico relativo alla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, annualità 2025 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia. La copertura finanziaria iniziale di 14 milioni di euro è stata incrementata, fino a completamento delle istanze ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.

“Sarà possibile andare oltre la 251esima posizione in graduatoria e consentire l’opportunità del primo insediamento per tutti gli ammessi, fino alla posizione 560. Confido che i progetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa siano realizzati con successo, contribuendo a rafforzare il tessuto agricolo pugliese e offrendo opportunità occupazionali importanti nei nostri comuni. Ribadisco che – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – sarà possibile attuare lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 560, grazie all’utilizzo di apposito incremento della dotazione finanziaria iniziale.

Si tratta di un ulteriore tassello nel complesso mosaico dell’utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale, che nel caso del bando 2025 della sottomisura 6.1 del PSR guarda con estrema attenzione alle nuove opportunità di insediamento dei giovani agricoltori pugliesi. L’approvazione della graduatoria del bando 2025 della misura 6.1 rappresenta un passo concreto verso il sostegno ai giovani che vogliono avviare un’attività agricola innovativa sul nostro territorio. Con questa misura intendiamo non solo favorire il ricambio generazionale, ma anche promuovere forme di imprenditoria sostenibile, che rispettino l’ambiente e valorizzino le specificità del nostro territorio rurale. Ringrazio il partenariato agricolo per la concertazione necessaria all’utilizzo di questi fondi, rinvenienti dal NEXT Generation EU e gli uffici del Dipartimento Agricoltura che hanno lavorato e continuano a lavorare con impegno e dedizione anche sulla programmazione europea in fase di chiusura al 31.12.2025.”

La graduatoria del provvedimento (DDS n. 664 del 18.09.2025), è disponibile sul sito del PSR https://psr.regione.puglia.it/it/-/sottomisura-6.1-bando-2025-approvata?redirect=%2Fit%2Fbando-sottomisura-6.1-2025%3Fredirect%3D%252Fit%252Fsottomisura-6.1%253Fredirect%253D%25252Fit%25252Fmisura-6

