Karim Tabti, segretario cittadino dei Giovani Socialisti, sarà presente al corteo "Resto a Foggia"

Foggia. Anche 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐓𝐚𝐛𝐭𝐢, segretario cittadino dei Giovani Socialisti, sarà tra i partecipanti al corteo “𝐑𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚”, in programma venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 18:00. L’iniziativa, promossa dal comitato guidato da 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐫𝐜𝐢𝐬𝐨, punta a sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul tema della sicurezza urbana e sul contrasto al fenomeno delle 𝐛𝐚𝐛𝐲-𝐠𝐚𝐧𝐠, che negli ultimi mesi ha destato forte preoccupazione in città.

𝐓𝐚𝐛𝐭𝐢 ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e del ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una Foggia migliore:

«I giovani devono essere protagonisti del cambiamento, non spettatori. È il momento di dire basta alla paura e all’indifferenza: la nostra città merita fiducia, sicurezza e futuro». Il Segretario Cittadino dei 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢 ha inoltre evidenziato come il corteo rappresenti “un’occasione per unire le forze sane della città e riaffermare i valori della convivenza, della legalità e del rispetto reciproco”.

La partecipazione di 𝐓𝐚𝐛𝐭𝐢 si inserisce in un più ampio percorso di impegno politico e sociale volto a rafforzare la presenza dei giovani nei processi decisionali locali e a promuovere una Foggia più solidale, giusta e inclusiva.