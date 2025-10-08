Lucera: successo per l'evento dell’ABI Professional, competizione tra le promesse del bartending

Per la prima volta in provincia di Foggia, l’ABI Professional – Associazione Barmen Italiani ha scelto il Grand Hotel Vigna Nocelli di Lucera come sede di un evento che ha unito barman affermati e giovani talenti. La giornata ha visto lo svolgimento del Concorso Regionale Intersezionale e il debutto del Memorial Umberto Caselli, dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri.

L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo, competizione e momenti di formazione, con masterclass mattutine e gare che hanno messo alla prova tecnica, creatività e capacità di abbinamento gastronomico. I vincitori delle rispettive regioni accederanno alla Finale nazionale di Saint-Vincent, in programma dall’11 al 13 novembre.

Per la Puglia, il primo posto nel Concorso ABI è stato conquistato da Gaetano Cutrignelli di Bari, seguito da Pino Corso di Vieste. Nelle Marche, a primeggiare è stata Elisa Lodde, unica donna in gara, davanti a Yuri Scarponi.

Nella Vergnano Challenge, dedicata ai cocktail a base di caffè, Pino Corso ha ottenuto il primo posto per la Puglia, mentre Francesco Loconte di Lucera si è classificato secondo. Loconte ha brillato anche nel Concorso Umberto Caselli, vincendo il primo posto assoluto, oltre ai riconoscimenti per miglior tecnica e miglior pairing. Nelle Marche, Elisa Lodde ha primeggiato nella categoria tecnica.

Il Premio Umberto Caselli ha visto per le Marche la vittoria di Alessandro Bonventi, seguito da Yuri Scarponi, con Bonventi premiato anche come Miglior Finger Food.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prima edizione del concorso riservato agli Istituti Alberghieri, che ha coinvolto studenti di Lucera, Foggia, Vieste e Altamura. Gli studenti hanno realizzato cocktail sparkling abbinati a finger food, dimostrando talento e passione. A vincere il Memorial Umberto Caselli è stata Chiara Salierno, dell’Istituto Einaudi-Grieco di Foggia, accompagnata dal professor Vincenzo Petrillo. Daniele Diggiosa dell’IP “De Nora – Lorusso” di Altamura si è classificato secondo come Cocktail sparkling e primo per Miglior Tecnica. Terzo posto per Lucia Monticelli dell’Ipssar Ruggiero Bonghi di Lucera.

L’evento è stato ideato e organizzato da Francesco Loconte, vicecoordinatore ABI Puglia e vincitore del Concorso Nazionale Umberto Caselli 2024, con il supporto del coordinatore regionale Vito Caputo. Loconte ha sottolineato l’importanza della partecipazione degli Istituti Alberghieri e il valore simbolico di dedicare il concorso al fondatore dell’associazione: “Questa giornata rappresenta un passo fondamentale per la crescita dell’ABI Professional in Puglia… Dedicare questo concorso a Umberto Caselli è per noi motivo di grande onore”.

I coordinatori regionali hanno condiviso entusiasmo e soddisfazione: Roberto Liuti, per le Marche, ha evidenziato il clima positivo e la bellezza della location, mentre Vito Caputo ha sottolineato il valore formativo dell’evento, evidenziando l’importanza del confronto e della crescita accanto ai professionisti.

Il successo dell’iniziativa ha messo in luce la forza delle collaborazioni tra territori, scuole e professionisti, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e costruire nuove prospettive per il futuro del settore del bartending.