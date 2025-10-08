Manfredonia. Alimentari Pellico: "quando un negozio diventava casa”

Nei giorni scorsi mi è capitato di passare davanti a quel negozio ormai chiuso, e i ricordi che riaffioravano nella mente mi hanno profondamente commosso.

Quel negozio di generi alimentari era uno dei più antichi e conosciuti della città. Per le sorelle Pellico rappresentava l’intera loro vita. Nonostante nel corso degli anni siano stati apportati alcuni cambiamenti agli arredi e alla struttura, le due sorelle sono sempre rimaste fedeli al loro stile originario: il mobilio di una volta, le affettatrici manuali, la semplicità di un tempo.

Una storia, quella del negozio delle Pellico, che è entrata di diritto nel cuore di tante famiglie manfredoniane.

Ho un ricordo un po’ sbiadito di quando vi entrai per la prima volta. Avevo appena sei anni e rimasi affascinato da quel piccolo mondo di profumi e sapori. Ricordo che comprai un barattolo di crema al cioccolato, metà bianca e metà scura.

Quel negozio ha rappresentato l’anima di un’antica Manfredonia, restando aperto fino a pochi anni fa. Quando ho avuto modo di conoscere le due sorelle, ormai anziane, mi sono profondamente emozionato. In quel piccolo spazio hanno visto passare centinaia di giovani manfredoniani, generazioni intere cresciute con il sorriso e la gentilezza di chi serviva dietro il bancone.

Ricordarle oggi significa ricordare una parte autentica della nostra città: chi l’ha vissuta ogni giorno con passione, portando sempre nel cuore un senso di dono e quella dolce nostalgia di chi, per un attimo, riesce a tornare bambino.

A cura di Claudio Castriotta.