Manfredonia: approvata la liquidazione per i campionamenti della ex discarica “Pariti 1 Liquami”

Prosegue l’iter per la messa in sicurezza e la bonifica ambientale delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 1804 del 2 ottobre 2025, il Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche del Comune di Manfredonia, guidato dall’ingegnere Lucio Barbaro, ha disposto la liquidazione delle spese per le attività di campionamento in contraddittorio relative alla caratterizzazione integrativa della ex discarica Pariti 1 Liquami.

L’intervento rientra nel più ampio programma di bonifica e recupero ambientale delle aree pubbliche del SIN di Manfredonia, definito nell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto nel dicembre 2019 tra Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 12 milioni di euro.

Il progetto specifico dedicato alla discarica Pariti 1 Liquami prevede una spesa complessiva di 328.172 euro, finalizzata alla caratterizzazione ambientale del sito e all’analisi del rischio, in vista delle successive opere di bonifica.

La caratterizzazione integrativa è stata eseguita dall’ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), a seguito dell’affidamento disposto dal Comune nel 2024. Le attività hanno riguardato i campionamenti di diverse matrici ambientali – suolo, sottosuolo e acque sotterranee – nelle aree interne ed esterne alla discarica.

L’importo complessivo liquidato ad ARPA Puglia ammonta a 25.033,09 euro, a valere sul capitolo di bilancio comunale n. 96787 dell’esercizio finanziario 2025. Non è stato invece eseguito il campionamento dei terreni superficiali esterni, per un valore di 9.340,30 euro, somma che sarà disimpegnata.

La determinazione attesta la regolarità contributiva dell’ente esecutore (DURC regolare) e la conformità delle prestazioni ai contratti stipulati. Il provvedimento, inoltre, specifica che le operazioni di pagamento sono compatibili con gli equilibri di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A cura di Michele Solatia.