8 Ottobre 2025

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Manfredonia Calcio, cambio in rosa: Porzio lascia la squadra biancoceleste

SERIE D Manfredonia Calcio, cambio in rosa: Porzio lascia la squadra biancoceleste

La società biancoceleste, attraverso una nota diffusa dall’Area Comunicazione, ha ringraziato il giocatore

Manfredonia Calcio, cambio in rosa: Porzio lascia la squadra biancoceleste

ph Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia Calcio 1932 ha comunicato ufficialmente, nella giornata odierna, la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alessio Porzio.

La società biancoceleste, attraverso una nota diffusa dall’Area Comunicazione, ha ringraziato il giocatore per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza con la maglia del Manfredonia, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.

La separazione avviene in un clima di reciproca stima e rispetto, nell’ambito della stagione sportiva 2025/2026, mentre la società continua il proprio percorso di crescita e consolidamento tecnico sotto la guida del mister e dello staff dirigenziale.

