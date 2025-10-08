Edizione n° 5847

8 Ottobre 2025

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Manfredonia: Consiglio Comunale il 10 ottobre, i punti all'ordine del giorno

CONSIGLIO Manfredonia: Consiglio Comunale il 10 ottobre, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 15:00

Manfredonia: Consiglio Comunale il 10 ottobre, i punti all’ordine del giorno

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento vigente.

All’ordine del giorno figurano temi di bilancio, patrimonio comunale e edilizia residenziale pubblica. Tra i principali punti da trattare:

  • Approvazione del verbale della seduta del 25 agosto 2025, secondo quanto previsto dall’art. 65 del regolamento del Consiglio Comunale.
  • Variazione di bilancio 2025-2027, annualità 2025-2026-2027, con ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 174 del 13 agosto 2025.
  • Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per le annualità 2025, 2026 e 2027.
  • Area archeologica di Siponto: autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno di uso civico con acquisizione al patrimonio indisponibile.
  • Modifica parziale della procedura sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione.

La seduta rappresenta un’occasione chiave per aggiornare le politiche di bilancio e gestione del patrimonio comunale, oltre a discutere interventi su aree storiche e sull’edilizia pubblica locale.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.

1 commenti su "Manfredonia: Consiglio Comunale il 10 ottobre, i punti all’ordine del giorno"

