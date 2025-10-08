Il Consiglio Comunale è stato convocato in sessione straordinaria venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento vigente.
All’ordine del giorno figurano temi di bilancio, patrimonio comunale e edilizia residenziale pubblica. Tra i principali punti da trattare:
- Approvazione del verbale della seduta del 25 agosto 2025, secondo quanto previsto dall’art. 65 del regolamento del Consiglio Comunale.
- Variazione di bilancio 2025-2027, annualità 2025-2026-2027, con ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 174 del 13 agosto 2025.
- Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per le annualità 2025, 2026 e 2027.
- Area archeologica di Siponto: autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno di uso civico con acquisizione al patrimonio indisponibile.
- Modifica parziale della procedura sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione.
La seduta rappresenta un’occasione chiave per aggiornare le politiche di bilancio e gestione del patrimonio comunale, oltre a discutere interventi su aree storiche e sull’edilizia pubblica locale.
