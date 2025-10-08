“Apprendiamo con profondo sconcerto la decisione del sindaco di Andria, comune della Bat espressione dell’area politica progressista, di procedere alla trascrizione nei registri civili di un bambino con due madri, di cui una biologica e una cosiddetta ‘madre intenzionale’.
E’ successo ieri con tanto di pubblicazione e foto sui social. Come Popolo della Famiglia Puglia, non possiamo restare in silenzio di fronte a un atto che, pur presentato come un gesto di civiltà, rappresenta invece una grave forzatura del diritto e della legge naturale. Un bambino ha il diritto, sancito non solo dal buon senso ma anche dalla verità umana più profonda, di avere un padre e una madre.
Due donne e un bambino, anche se una è madre biologica, non costituiscono una famiglia:
la famiglia nasce dalla complementarità dell’uomo e della donna, uniti nell’amore e aperti alla vita. Viviamo in una società che parla sempre più di diritti, ma sembra dimenticare che non esistono solo i diritti degli adulti: esistono e devono essere tutelati i diritti dei bambini, che in questo caso vengono invece calpestati e subordinati ai desideri di chi vuole tutto, anche ciò che la natura e la ragione non concedono. Una coppia dello stesso sesso con un bambino grida vendetta al quarto comandamento, de decalogo che sancisce ad “onorare il padre e la madre”. In questo caso, ci chiediamo: dov’è il padre?
Questo non è progresso, ma un abuso del diritto, un tentativo di rendere lecito ciò che è contro natura, piegando la legge al capriccio del momento e al pensiero dominante. La nuova ideologia che avanza vuole una società senza trascendenza, dove tutto è relativo, dove si smarrisce la bussola dei valori, dove si confonde la libertà con l’arbitrio. Ma senza una meta e senza una direzione, l’uomo perde se stesso e la società si disgrega. Il Popolo della Famiglia Puglia continuerà a difendere con forza la verità dell’amore umano, la dignità dei bambini e la sacralità della famiglia, fondata sull’unione tra un uomo e una donna.”
Biagio Cantatore
Coordinatore Regionale del Popolo della Famiglia Puglia
0 commenti su "Netto il Popolo della famiglia Puglia: “Due donne e un bambino non fanno famiglia”"
DENUNCIAMO CON CORAGGIO E FACCIAMOCI RISPETTARE COME GENITORI COME DIO COMANDA E NON COME QUESTE MENTI PERVERSE CHE VOGLIONO PREVALERE…
GENESI 1:27-28
“Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò MASCHIO e FEMMINA.
Dio li benedisse; e Dio disse loro: «SIATE FECONDI e MOLTIPLICATEVI;
GENESI 2:24
“Perciò L’UOMO lascerà suo padre e sua madre e si UNIRÀ a sua MOGLIE, e saranno una stessa carne.”
Pensare quei POVERI BAMBINI che un giorno si ritroveranno come genitori ,due dello stesso sesso vedendo invece intorno a loro altri bambini con una mamma e un papà, CHE TRAUMA….
LA COLPA è anche di chi approva certe leggi, loro che si credono “cristiani” solo etichettati….e tutti quelli che li vanno dietro….scambiando il male per bene e il bene per male.
Ormai la mente umana è perversa e diabolica.
Dio stesso l’ha già predetto nella Sua Parola nella lettera ai Romani 1:22-32
“Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti,….Dio li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi;
essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Perciò Dio li ha abbandonati a PASSIONI INFAMI: infatti le loro DONNE hanno cambiato L’USO NATURALE IN QUELLO CHE È CONTRO NATURALMENTE; SIMILMENTE ANCHE GLI UOMINI, lasciando il RAPPORTO NATURALE CON LA DONNA, si sono infiammati nella loro libidine GLI UNI PER GLI ALTRI COMMETTENDO UOMINI CON UOMINI ATTI INFAMI, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento.
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, DIO LI HA ABBANDONATI IN BALÌA DELLA LORO MENTE PERMETTE sì che facessero ciò che è sconveniente; ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità;
calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 31 insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. ESSI, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio QUELLI CHE FANNO TALI COSE SONO DEGNI DI MORTE, non soltanto le fanno, ma anche APPROVANO CHI LE COMMETTE.”
DIO AMA IL PECCATORE MA ODIA IL PECCATO….