Home // Cronaca // Pavia, studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa

VIOLENTATA Pavia, studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa

L’uomo ha bussato alla porta della giovane chiedendo “un po’ di latte”, approfittando del fatto che la ragazza fosse sola in casa

Pavia, studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa

Pavia, studentessa violentata - Fonte Immagine: today.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Una studentessa universitaria di 19 anni è stata violentata dal vicino di casa, un uomo di 29 anni, che con una scusa si è fatto aprire la porta del suo appartamento. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì in un condominio nei pressi dell’Università di Pavia.

L’uomo ha bussato alla porta della giovane chiedendo “un po’ di latte”, approfittando del fatto che la ragazza fosse sola in casa. Una volta entrato, l’ha aggredita e violentata nel soggiorno. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di una vicina, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pavia sono intervenuti rapidamente, fermandolo in flagranza e conducendolo nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate ed è stata dimessa dopo alcune ore.

Lo riporta fanpage.it.

1 commenti su "Pavia, studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa"

Lascia un commento

