PD Foggia, Mariella Romano candidata alle Regionali: valorizzato il territorio di San Severo

FOGGIA – Nella riunione della Segreteria provinciale del Partito Democratico, svoltasi nella serata di ieri, il segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo ha presentato le proposte di candidatura per la lista del PD provinciale in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. Tra i nomi indicati figura quello di Mariella Romano, dirigente del Partito Democratico di lunga esperienza, già consigliera comunale e assessora all’Ambiente e al Personale nella giunta di centrosinistra di San Severo.

La candidatura di Romano rappresenta un riconoscimento per l’impegno politico e amministrativo profuso negli anni e per il contributo determinante offerto alla crescita del Partito sul territorio. Allo stesso tempo, la sua designazione valorizza il lavoro svolto dal PD di San Severo, che si è affermato come primo partito del territorio nelle ultime elezioni amministrative, confermando la fiducia e il radicamento del Partito nella comunità locale.

“La candidatura di Mariella Romano – si legge nella nota del Partito – testimonia la volontà del PD di investire su competenze, esperienza e partecipazione dei propri dirigenti, rafforzando la presenza del territorio sanseverese nei luoghi decisionali della Regione Puglia”. Si tratta, come precisato, di una candidatura condivisa e non di una scelta personale, frutto di un confronto unitario tra i dirigenti del Partito a livello locale e provinciale.

Il PD di San Severo, guidato dal segretario Antonio Giuseppe Bubba, accompagnerà questa candidatura con un programma partecipato e una serie di momenti di ascolto diffusi nelle prossime settimane. I temi centrali saranno sanità territoriale, sviluppo e lavoro, infrastrutture e mobilità, ambiente ed energia, diritti e inclusione – questioni ritenute prioritarie per il futuro del territorio e della Puglia.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo