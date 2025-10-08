Edizione n° 5848

BALLON D'ESSAI

IMPORTI // Assegno Unico 2026: importi in aumento fino a 204 euro al mese per figlio
8 Ottobre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

VIOLENTATA // Aggredita e violentata: le stacca un orecchio a morsi, arrestato 24enne
8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // PD Foggia, Mariella Romano candidata alle Regionali: valorizzato il territorio di San Severo

ROMANO PD Foggia, Mariella Romano candidata alle Regionali: valorizzato il territorio di San Severo

I temi centrali saranno sanità territoriale, sviluppo e lavoro, infrastrutture e mobilità, ambiente ed energia, diritti e inclusione

PD Foggia, Mariella Romano candidata alle Regionali: valorizzato il territorio di San Severo

ph La Gazzetta di San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Politica // San Severo //

FOGGIA – Nella riunione della Segreteria provinciale del Partito Democratico, svoltasi nella serata di ieri, il segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo ha presentato le proposte di candidatura per la lista del PD provinciale in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. Tra i nomi indicati figura quello di Mariella Romano, dirigente del Partito Democratico di lunga esperienza, già consigliera comunale e assessora all’Ambiente e al Personale nella giunta di centrosinistra di San Severo.

La candidatura di Romano rappresenta un riconoscimento per l’impegno politico e amministrativo profuso negli anni e per il contributo determinante offerto alla crescita del Partito sul territorio. Allo stesso tempo, la sua designazione valorizza il lavoro svolto dal PD di San Severo, che si è affermato come primo partito del territorio nelle ultime elezioni amministrative, confermando la fiducia e il radicamento del Partito nella comunità locale.

“La candidatura di Mariella Romano – si legge nella nota del Partito – testimonia la volontà del PD di investire su competenze, esperienza e partecipazione dei propri dirigenti, rafforzando la presenza del territorio sanseverese nei luoghi decisionali della Regione Puglia”. Si tratta, come precisato, di una candidatura condivisa e non di una scelta personale, frutto di un confronto unitario tra i dirigenti del Partito a livello locale e provinciale.

Il PD di San Severo, guidato dal segretario Antonio Giuseppe Bubba, accompagnerà questa candidatura con un programma partecipato e una serie di momenti di ascolto diffusi nelle prossime settimane. I temi centrali saranno sanità territoriale, sviluppo e lavoro, infrastrutture e mobilità, ambiente ed energia, diritti e inclusione – questioni ritenute prioritarie per il futuro del territorio e della Puglia.

PD Foggia, Mariella Romano candidata alle Regionali: valorizzato il territorio di San Severo
ph La Gazzetta di San Severo

Lo riporta La Gazzetta di San Severo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.