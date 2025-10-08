Edizione n° 5847

BALLON D'ESSAI

8 Ottobre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Home // Bari // Policlinico di Bari: prima somministrazione di terapia genica contro la maculopatia

TERAPIA Policlinico di Bari: prima somministrazione di terapia genica contro la maculopatia

Per la prima volta al Policlinico di Bari è stata somministrata la terapia genica per contrastare la degenerazione maculare senile essudativa

Policlinico di Bari: prima somministrazione di terapia genica contro la maculopatia

Policlinico di Bari - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Bari // Medicina //

Per la prima volta al Policlinico di Bari è stata somministrata la terapia genica per contrastare la degenerazione maculare senile essudativa, principale causa di perdita visiva negli anziani nel mondo occidentale.

La paziente, una donna di 83 anni, era costretta da oltre un anno a recarsi in ospedale ogni quattro-sei settimane per iniezioni di farmaci. Con la nuova terapia, una singola somministrazione può sostituire i trattamenti periodici, riducendo l’impatto sulla qualità di vita dei pazienti e sui costi del sistema sanitario.

La procedura consiste nell’iniettare il farmaco sotto la retina, insegnando alle cellule retiniche a produrre in modo autonomo le molecole di anti-VEGF, contrastando la causa principale della malattia, ossia l’eccessiva produzione di VEGF che stimola la crescita anomala di nuovi vasi sanguigni.

Il progetto rientra in uno studio multicentrico che coinvolge centri di eccellenza in tutta Italia e nel mondo, tra cui l’ospedale oftalmico Sacco di Milano e l’Università Cattolica di Roma. Il team di Oculistica universitaria di Bari partecipa attivamente alla ricerca coordinata a livello internazionale.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

