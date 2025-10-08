Puglia 2025, Decaro favorito ma Lobuono si insinua nel centrodestra: la sfida entra nel vivo

Puglia 2025, Decaro in corsa verso la Regione: il centrosinistra vede la vittoria, Lobuono prova a rianimare il centrodestra

I sondaggi premiano il candidato del centrosinistra, ma l’intesa sul civico Lobuono dà ossigeno alla sfida opposta.

Le elezioni regionali in Puglia si terranno il 23 e 24 novembre 2025. Michele Emiliano non si ricandida dopo due mandati. Il centrosinistra punta su Antonio Decaro, già sindaco di Bari e figura con visibilità nazionale, affiancato da PD, M5S, Verdi/Sinistra e liste civiche.

Anche il centrodestra ha siglato un’intesa: il candidato ufficiale per la Puglia sarà Luigi Lobuono, civico indicato come soluzione di equilibrio.

Si tratta di una mossa strategica: puntare su un profilo meno “partitico” può attrarre voti moderati o indipendenti e opporsi all’immagine consolidata del centrosinistra. Tuttavia, resta da vedere quanto la coalizione tradizionale (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia) riuscirà a “vestire” questo candidato con le proprie energie e risorse.

Sondaggi e tendenze

Il recente sondaggio Winpoll del 15 settembre 2025 assegnava a Decaro circa il 52 %, contro il candidato del centrodestra al 38 %.

Con Lobuono ora in campo come civico unitario, il profilo cambia: molti elettori del centrodestra potrebbero reagire positivamente alla novità, specialmente se presentata con una campagna ben strutturata.

Gli indecisi (oltre il 15 %) restano un bacino critico, da conquistare — e Lobuono tenta di posizionarsi come alternativa pragmatica piuttosto che ideologica.

Le sfide aggiornate dei due schieramenti

Centrosinistra: presidio del consenso e polarizzazione

La forza del centrosinistra rimane nel radicamento territoriale, nella visibilità politica di Decaro e nella capacità di mobilitare i sostenitori consueti.

Con l’irruzione di Lobuono, sarà importante evitare la polarizzazione cieca, contrastando la narrativa del “voto utile” che la coalizione opposta potrebbe promuovere contro chi sembra “troppo di parte”.

La candidatura civica di Lobuono offre vantaggi: può intercettare un elettorato moderato o disilluso dalle sigle tradizionali e dare un messaggio di rinnovamento.

Ma ci sono rischi notevoli: se i partiti alleati (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) non mobilitano i propri elettori per il civico, l’operazione perde slancio; Lobuono, non avendo una macchina politica consolidata, potrebbe trovarsi in difficoltà nelle zone dove i partiti “di base” sono determinanti (zone rurali, province meno urbanizzate); la narrativa del “voto utile a Decaro” potrebbe fare breccia, specialmente tra elettori indecisi che temono una dispersione del voto.

Le previsioni

Vittoria abbastanza netta di Decaro, anche con Lobuono in campo: il civico del centrodestra riesce solo a ridurre il margine ma non a invertire la tendenza.

Sfida accesa: Lobuono × Decaro si contendono il risultato fino all’ultimo, con margine di pochi punti — decide la mobilitazione in provincia, le periferie, il risultato nelle “zone contese”.

Effetto “spoiler” civico: Lobuono assorbe voti moderati ma non sufficiente sostegno di base, causando dispersione all’interno del centrodestra e rafforzando indirettamente la vittoria del centrosinistra.

Decaro parte con vantaggio strutturale, ma la partita resta aperta: chi saprà costruire una narrazione credibile, mobilitare sul territorio e spingere l’elettorato indeciso, potrà sovvertire le attese.