Regione Puglia: liquidato il saldo per il nuovo Centro di Senologia Territoriale di Manfredonia. Le somme

La Regione Puglia ha disposto la liquidazione finale del contributo da 354.362,80 euro in favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia per la realizzazione del Centro di Senologia Territoriale di Manfredonia, un intervento strategico inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020, Asse IX, Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari”.

La determinazione dirigenziale, adottata il 12 settembre 2025 dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie del Dipartimento regionale “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, segna la conclusione formale dell’intervento e la chiusura amministrativa del progetto CUP G72C16000180006 – Intervento A0912.167.

Un investimento per la sanità territoriale

Il progetto rientra nella più ampia strategia della Regione Puglia volta al potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, con l’obiettivo di decentrare i servizi diagnostici e di cura, in particolare quelli rivolti alla salute della donna.

Il nuovo Centro di Senologia di Manfredonia è concepito come una struttura di prossimità destinata alla diagnosi precoce, prevenzione e presa in carico integrata delle pazienti affette da patologie mammarie.

L’intervento, inizialmente finanziato per 500mila euro e successivamente rideterminato a 354mila euro post gara, ha riguardato l’allestimento funzionale e tecnologico dei locali dedicati, con l’acquisto di apparecchiature e arredi specifici per l’attività senologica.

Le procedure amministrative

La liquidazione, a valere su fondi europei, statali e regionali, è stata disposta in tre distinti capitoli di bilancio:

Capitolo U1161912 – FESR (fondi UE): 177.181,40 euro

Capitolo U1162912 – Quota Stato: 124.026,98 euro

Capitolo U1163913 – Cofinanziamento regionale: 53.154,42 euro

L’atto – firmato digitalmente dalla dirigente Concetta Ladalardo e dalla responsabile di sub-azione Francesca Visicchio – certifica che tutte le verifiche tecniche e contabili sono state completate con esito positivo.

Le spese rendicontate e validate attraverso la piattaforma MIR (Monitoraggio Investimenti Regionali) risultano conformi ai regolamenti comunitari e al Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) del POR Puglia 2014-2020.

Chiusura del progetto e impatto sul territorio

Con il provvedimento del 12 settembre, la Regione Puglia dichiara chiuso e completato l’intervento, autorizzando la Ragioneria a procedere al pagamento della somma complessiva.

A cura di Michele Solatia.