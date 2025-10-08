Edizione n° 5847

8 Ottobre 2025 - ore  11:06

8 Ottobre 2025 - ore  09:12

Home // Cronaca // Trinitapoli: 15 nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

RIFIUTI Trinitapoli: 15 nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

L’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, tutelando il decoro urbano e la salute pubblica

Trinitapoli: 15 nuove fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Trinitapoli, 15 nuove fototrappole

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

A Trinitapoli, questa mattina, 8 ottobre 2025, sono state installate 15 fototrappole in diverse aree urbane ed extraurbane del territorio comunale. L’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, tutelando il decoro urbano e la salute pubblica.

Le fototrappole rientrano in un piano più ampio di controllo e prevenzione ambientale. Le immagini raccolte consentiranno di individuare i responsabili e applicare le sanzioni previste dal decreto legge 116/2025 del Codice Ambientale. Nei casi più gravi, si procederà con denunce penali.

L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia, Tonia Iodice, ha sottolineato: “Un impegno concreto per un territorio più pulito, sicuro e rispettoso dell’ambiente“. Il Sindaco Francesco di Feo ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione: “Non ci fermeremo“, confermando la collaborazione stretta con la Polizia Locale per un’azione incisiva e continuativa.

