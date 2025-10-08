Trinitapoli: il sindaco Di Feo convoca un assemblea per la 'Sagra del Carciofo'

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, ha invitato ufficialmente cittadini, imprenditori agricoli, agricoltori, parrocchie, associazioni e movimenti politici a partecipare a un dibattito pubblico previsto per mercoledì 8 ottobre alle ore 18:30 presso l’Auditorium dell’Assunta.

L’incontro ha l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi per l’organizzazione della prossima Sagra del Carciofo. Tutti i cittadini sono incoraggiati a partecipare attivamente con nuove idee per arricchire l’evento.