Via libera al Parco Agrivoltaico 'Stella' a Manfredonia: giudizio ambientale favorevole dalla Regione

Manfredonia (FG) – La Regione Puglia ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione del Parco Agrivoltaico “Stella”, un impianto da 74,52 megawatt di potenza che sorgerà in agro di Manfredonia, tra le località Versentino e Palata. Il progetto, proposto dalla società Stella S.r.l., prevede la costruzione dell’impianto e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), e rientra nell’ambito del Provvedimento di VIA statale previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 152/2006.

Il via libera è stato formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 339 del 1° agosto 2025, firmata dal dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA, Marco Notarnicola, e dal direttore della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Giuseppe Angelini.

L’impianto agrivoltaico “Stella” occuperà una superficie complessiva di circa 141 ettari, di cui 97 ettari direttamente interessati dai moduli fotovoltaici. Sarà suddiviso in 13 lotti e collegato, tramite cavidotto interrato, alla nuova stazione elettrica “Manfredonia 36”, in ampliamento dell’attuale impianto Terna situato in località Macchia Rotonda. Il progetto ha ottenuto una valutazione positiva anche per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico: i pannelli saranno montati su strutture ad inseguimento solare, rialzate da terra di circa 2,10 metri, per consentire il proseguimento delle attività agricole sotto e tra le file dei moduli. È previsto l’impiego di moduli bifacciali da 730 Wp, capaci di aumentare la produttività energetica senza consumo aggiuntivo di suolo.

Tra le misure di mitigazione previste figurano la coltivazione di ortaggi in rotazione quinquennale, la piantumazione di siepi autoctone (Ligustro, Fillirea, Lentisco), e la realizzazione di strisce fiorite per l’impollinazione. Saranno inoltre installate 20 arnie, 20 sassaie e 20 bug hotel per favorire la biodiversità locale e la presenza degli insetti impollinatori. Dal punto di vista tecnico-ambientale, il progetto prevede anche monitoraggi periodici sulla qualità dell’acqua e del suolo, oltre a controlli sugli effetti dell’impianto sulla fauna e sulla vegetazione. Le fasi di cantiere e dismissione dovranno rispettare procedure di tutela contro le emissioni di polveri, gli sversamenti accidentali e l’alterazione morfologica del suolo.

Un modello di agrivoltaico “avanzato”

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il progetto “Stella” rispetta pienamente i requisiti previsti dalle Linee Guida nazionali per gli impianti agrivoltaici (DM 436/2023).

In particolare:

oltre il 70% della superficie recintata sarà destinata all’attività agricola (circa 79 ettari coltivati su 97);

la copertura dei pannelli non supererà il 40% dell’area, in linea con il rapporto massimo (LAOR ≤ 0,40);

la producibilità elettrica stimata, pari a 132,5 GWh annui, risulta superiore al 60% del valore di riferimento, requisito minimo fissato dal decreto ministeriale.

Queste caratteristiche qualificano l’impianto come “agrivoltaico avanzato”, ossia un modello che coniuga produzione energetica e coltivazione agricola senza comprometterne la redditività.

Il parere della Regione Puglia è limitato all’ambito della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), che resta di competenza ministeriale. Il documento precisa che eventuali osservazioni o integrazioni successive saranno trasmesse direttamente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il provvedimento chiede inoltre che, in caso di autorizzazione definitiva, siano previste misure di compensazione ambientale e territoriale a beneficio del Comune di Manfredonia e delle comunità locali.

A cura di Michele Solatia.