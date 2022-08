Manfredonia, storia di Nicolino Mondelli (Foto)

Manfredonia – MANFREDONIA uguale storia. Storia che racconto attraverso le foto di Domenico D’Errico, allievo del maestro Nicola Mondelli. Iniziò la carriera di calciatore nelle file del Manfredonia. Nel 1935 militò in 1^ Divisione come terzino. Quando Mondelli smise di correre nei campi si dedicò al commercio di alimenti. Il suo negozio era sito in Piazza Mercato, aperto nel 1910 dalla tradizione familiare.

Nicola era ritenuto al tempo un salumiere sopraffino. In quell’enorme “Bottega” era possibile trovare un pò di tutto. Nicola aveva attenzioni continue per il suo cliente, il prodotto buono era ‘vangelo’. La foto che si riporta mostrano diversi caciocavalli che circondavano la volta della parete. Nicolino chiuse l’attività nel 1986 a causa dell’età e di una malattia che lo affliggeva. Nell’immagine che si propone c’è l’allievo al fianco del maestro, il gentilissimo Domenico D’Errico, che mi ha concesso le foto per parlarvi di un nostro pezzo di storia che si chiamava: Nicolino Mondelli.

(A cura di Claudio Castriotta – Redazione Stato)

FOTOGALLERY DOMENICO D’ERRICO