Aggressione a un Vigile del Fuoco: la condanna di Miglio

San Severo. “Condanniamo fermamente – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – l’episodio davvero triste che ha visto un gruppo di ragazzini, i quali avevano appena appiccato un incendio, opporre resistenza ai Vigili del Fuoco giunti tempestivamente sul posto in via Stella Costa insieme agli agenti della Compagnia dei Carabinieri.

Uno degli operatori è stato addirittura colpito ed ha dovuto fare ricorso a cure ospedaliere. A titolo personale e per conto dell’intera Amministrazione Comunale, esprimo nel contempo la più totale vicinanza e solidarietà al corpo dei Vigili del Fuoco ed a tutti gli agenti delle Forze dell’Ordine impegnati nell’esercizio delle proprie funzioni che quotidianamente presidiano il territorio per assicurare vivibilità, controllo, sicurezza e ordine pubblico. Tale episodio, che ha visto coinvolto ragazzi giovanissimi, merita un’attenta riflessione da parte delle istituzioni tutte, non può passare, per la sua inaudita gravità, sotto traccia”.