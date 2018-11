Campi Diomedei. Sindaco incontra autorità

Di:

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, e l’assessore comunale al Legale e Contenzioso, Sergio Cangelli, hanno incontrato questa mattina a Roma il Direttore Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Gino Famiglietti, e la Soprintendente ad interim della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e BAT, architetto Maria Giulia Picchione. Al centro dell’incontro l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata il 25 gennaio scorso dalla Soprintendenza, con riferimento alla realizzazione del progetto del Parco Archeologico Campi Diomedei.

Nel corso del lungo colloquio, cordiale e costruttivo, il Comune di Foggia ha confermato la bontà dell’idea progettuale autorizzata a gennaio, ribadendo la propria posizione circa l’opportunità di impugnare il provvedimento di annullamento dell’istanza autorizzativa dinanzi al TAR. Nelle more del deposito del ricorso da parte dell’Ente di Palazzo di Città, le parti hanno stabilito di verificare nel merito e “sul campo” la situazione. In particolare, il DG Famiglietti e la Soprintendente Picchioni si sono impegnati a visitare di persona l’area destinata al Parco Archeologico Campi Diomedei, in modo da valutare insieme all’Amministrazione comunale eventuali soluzioni che, senza modificare l’idea progettuale in modo sostanziale, possano permettere una migliore valorizzazione dei vincoli cui sono sottoposti i luoghi.