Festival di Cultura Cattolica a San Giovanni Rotondo

Da venerdì 16 a domenica 18 novembre 2018 il Santuario di San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo (FG) ospiterà “Together – Fuoco Comune”: il primo Festival di Cultura Cattolica, nato dalla collaborazione dell’Associazione “Ingannevole come l’amore” con i Frati Minori Cappuccini.

Un ricco programma che permetterà a ciascun partecipante di vivere momenti di formazione, di spiritualità, di convivialità e di creatività con l’obiettivo di “ritrovare il proprio ritmo” e scoprirsi parte fondamentale di un Tutto ordinato e desiderato.

Together – Fuoco Comune è l’occasione per provare a “dire Dio” con la ragione e con tutti i linguaggi dell’umano. Perché la Bellezza in cui è immerso l’Uomo, a partire dal proprio corpo, passando per la poesia, l’architettura, l’ingegneria, la letteratura, fino ad arrivare alla fisica e alla biologia è scandita da un ritmo, da un ordine, da un Logos!

Il venerdì pomeriggio il Festival sarà aperto da musica e spettacoli per “riscaldare” l’atmosfera ed entrare nel vivo dell’appuntamento.

Il sabato mattina sarà dedicato ad una “staffetta” di conferenze, organizzate per aree tematiche e trattate da sedici prestigiosi relatori, provenienti da tutta Italia. Si avvicenderanno docenti universitari, imprenditori, giornalisti, fisici, ingegneri, psicologi ed esperti in vari ambiti del sapere, i quali offriranno la loro esperienza e le loro conoscenze.

Inoltre, nel pomeriggio, Together offrirà la possibilità di mettersi in gioco in prima persona sperimentando il “ritmo” attraverso laboratori esperienziali e creativi, tra musica, colori, emozioni, danza e meditazione.

In serata, un momento di adorazione eucaristica animato dalla corale Pugliese del Rinnovamento nello Spirito concluderà la seconda giornata.

La domenica, incentrata sul “ritmo” nella spiritualità, si aprirà con una testimonianza sulla vita di San Pio da Pietrelcina e sarà seguita da una conferenza biblica dal taglio esistenziale-formativo. La mattinata offrirà spazi di riflessione e preghiera per poi concludersi con la celebrazione della Santa Messa.

Per informazioni ed iscrizioni al Festival visita il sito: www.ingannevolecomelamore.it

O chiama i numeri : 351 9232051 – 342 056 6683

ALLEGATI

Elenco relatori

#FILOSOFIA MORALE con Giacomo Samek Lodovici, docente di Filosofia morale, di Storia delle dottrine morali Università Cattolica di Milano nonché membro del Comitato Scientifico del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI.

#FAMIGLIA con Gigi De Palo, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni familiari

#AGRICOLTURA con Giuseppe Savino, agricoltore e Presidente di Vazapp.

#NEUROMUSICA con Maria D’Oria, cantante e artista.

#MUSICA con Salvatore Miscio, sacerdote specializzato in Antropologia Teologica, Responsabile Pastorale Giovanile e Vocazionale Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

#LETTERATURA con Manuela Antonacci, giornalista Notizie ProVita nonché referente regionale Associazione Generazione Famiglia.

#ECONOMIA con Francesco Manfredi, Prorettore Università LUM Jean Monnet e professore di Economia Aziendale.

#IMPRENDITORIA con Giovanni Affinita, Chief strategy sales SAPA.

#INGEGNERIA con Angelo Olivieri, ingegnere Agenzia Spaziale Italiana.

#ARTE con Francesco Mori, pittore, incisore, calligrafo e miniatore, storico dell’arte.

#FISICA con Valentina Verile, dirigente fisico S.C. Radioterapia Oncologica Ospedali Riuniti di Foggia.

#BIOLOGIA con Annamaria Piscazzi, biologa e ricercatrice Università degli Studi di Foggia.

#NEUROPSICHIATRIA con Albacenzina Borelli, responsabile della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASL Foggia.

#ARCHITETTURA con Ignazio Carabellese, docente di restauro architettonico Politecnico di Bari.

#MISTICA con Don Simone Giovannella, Parroco di San Carlo da Sezze ad Acilia – Roma.