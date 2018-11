Rifiuti speciali abbandonati ai confini del parco nazionale del Gargano

Di:

Il nucleo operativo delle guardie ambientali Italiane del comando regionale di Manfredonia, durante controlli sul territorio per la tutela ambientale, mentre percorrevano il tratturo Monte Barone in agro di Manfredonia hanno notato abbandoni di rifiuti speciali, quali: divani, frigoriferi,gomma di cavi elettrici, sanitari, vasca di eternit ecc.. questi tutto al confine del Parco Nazionale del Gargano. Dopo aver cristallizzato il tutto con relativo verbale si avvisava l’ASE (azienza speciale ecologica) della situazione in quella zona, dichiarando che stava una procedura in corso per

la rimozione di detti rifiuti, (programmata tra circa due giorni).

(Nota stampa)