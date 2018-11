Sequestro di beni a carico di un pluripregiudicato di Mattinata, continuo al clan “Romito”

Di:

Foggia, 08 novembre 2018. Nelle prime ore della mattinata odierna, agenti della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine – Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia hanno dato esecuzione al decreto di sequestro anticipato di beni, emesso dal Tribunale di Bari a carico di un noto pluripregiudicato di Mattinata, elemento di spicco della criminalità organizzata garganica e contiguo al gruppo “Romito“ operante nell’area di Mattinata-Manfredonia.

Come dalla nota stampa, il Comune di Mattinata recentemente sciolto ex art. 143 t.u.e.l. per accertate forme di condizionamento operate dalla criminalità organizzata è attualmente amministrato dalla Commissione straordinaria nominata dal Consiglio dei Ministri.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà in data odierna alle ore 11:30 presso la Questura di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it