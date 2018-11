“Tutta la solidarietà della Lega agli agenti oltraggiati in queste ore”

Di:

“La giornata di ieri è stata costellata di episodi molto gravi, che hanno leso la dignità degli uomini in divisa. A Foggia, il genitore di un conducente, che aveva zigzagato in strada tagliando dritto e tentando la fuga mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica, ha minacciato gli agenti della Polizia di Stato, inveendo furiosamente contro di loro. A San Severo due Vigili del Fuoco sono stati aggrediti dalla sassaiola di alcuni ragazzi. Una bravata violenta, da bruti castigamatti, che poteva costare molto cara. I pompieri sono stati attaccati mentre erano intenti a spegnere l’incendio di un ammasso di legname, mentre erano al lavoro per la comunità”.

Si esprime così il vice segretario regionale della Lega Salvini Premier, consigliere provinciale e comunale, l’avvocato Joseph Splendido, commentando due accadimenti ai danni delle forze dell’ordine operanti sul territorio della provincia di Foggia.

“Va tutta la mia solidarietà e quella della Lega Salvini Premier ai servitori dello Stato oltraggiati in queste ore in Capitanata- prosegue il legale e politico salviniano- Il Decreto Salvini presenta una serie di misure importanti sulla sicurezza pubblica, che cambieranno questo stato di cose che conduce molti all’impunità e ad uno sberleffo continuo nei confronti di chi lavora per l’incolumità pubblica. Dal taser anche ai vigili urbani allo stanziamento di 360 milioni fino al 2025 per contingenti e straordinarie esigenze di polizia e vigili del fuoco. Dei 360 milioni stanziati, 267 sono per la pubblica sicurezza e 92 per i pompieri. I Comuni con più di 100 mila abitanti potranno dotare 2 poliziotti municipali di taser in via sperimentale per un periodo di sei mesi. I poliziotti locali, inoltre, se “addetti ai servizi di polizia stradale” e “in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza” possono accedere al Centro elaborazione dati (Ced) delle forze di polizia. Senza parlare del Daspo urbano che diverrà più severo. La Lega è sempre dalla parte della nostra Polizia di Stato e delle nostre Forze dell’ordine. Siamo sempre con gli agenti, nostri eroi quotidiani”.